Convênios

No último mês de janeiro, o prefeito João Dado e o secretário municipal de Esportes e Lazer, José Ricardo Rodrigues da Cunha, estiveram com o secretário estadual de Esporte, Lazer e Juventude, Paulo Gustavo Maiurino, para pleitear recursos para reforma do Ginásio de Esportes “Jane Maria de Lacerda Soares”, localizado no Complexo Social Urbano (CSU), na região sul da cidade. A audiência contou com a presença e o apoio do deputado estadual Carlão Pignatari.

De acordo com o prefeito, “a ideia é a de que as melhorias executadas no CSU beneficiem não só a realização dos Jogos Regionais em Votuporanga, durante o mês de julho, mas também os projetos esportivos já desenvolvidos no munícipio, pelas diversas modalidades oferecidas gratuitamente a toda a população”.

Na ocasião, além da reforma do Ginásio de Esportes, o prefeito também pleiteou recursos para construção de uma pista de ciclismo e aproveitou a oportunidade para agradecer a liberação de outros R$ 150 mil, voltados à reforma do Complexo Esportivo “Mário Covas” e do Campo de Futebol “Luiz Carlos Toloni”, localizados na região norte da cidade.

No projeto, constam reforma dos vestiários e alambrados do campo de futebol, vestiários e banheiros do Ginásio “Mário Covas”, cobertura das canchas de malha e bocha com forro de PVC, reforma de parte do piso, instalação de um placar eletrônico grande e moderno e pintura geral. As melhorias também irão atender mais de 600 alunos das aulas de Hidroginástica, uma das modalidades esportivas da Prefeitura com maior quantidade de alunos matriculados.

Jogos Regionais

Nos Jogos Regionais, os primeiros colocados de cada modalidade, categoria e sexo classificam-se para a primeira divisão dos Jogos Abertos do Interior (JAI) “Horácio Baby Barioni”, enquanto que os segundos e terceiros colocados formarão a segunda divisão dos JAI, cuja 82ª edição acontece entre os dias 18 e 29 de setembro, na cidade de Rio Claro.

Em 2017, Votuporanga comemorou uma expressiva participação nos Jogos Regionais, realizados em Andradina, sendo campeã em duas modalidades e vice em treze.

No fechamento da 61ª edição dos Jogos Regionais, além dos inúmeros destaques individuais, o município registrou a seguinte participação por equipe: primeiro lugar na bocha e no tênis feminino; segundo lugar no ciclismo masculino, tênis de mesa masculino, xadrez feminino, biribol, natação masculina, tênis masculino e vôlei feminino; e certificado de bronze para o futsal masculino, judô feminino e masculino, natação feminina; taekwondo masculino e xadrez masculino.