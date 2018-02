Ele ainda solicitou que o cartão alimentação passe de R$ 250 para R$ 400; outros assuntos foram abordados na tribuna

publicado em 15/02/2018

Os servidores públicos municipais de Votuporanga foram lembrados pelo vereador Emerson Pereira na sessão da Câmara Municipal, realizada na quarta-feira (15/02).

Ele apresentou indicação ao Poder Executivo solicitando maior valorização destes trabalhadores, que desempenham suas atividades com muita dedicação a todos os munícipes.

“Como representante dos servidores públicos municipais na Câmara Municipal, solicitei aumento no cartão alimentação de R$ 250 para R$ 400. Também pedi acréscimo de salário de 15%, objetivando repor as perdas salariais ocorridas nos anos anteriores”, disse Emerson.

Em sua justificativa, os aumentos trarão relevante qualidade de vida aos servidores, refletindo no desempenho profissional.

Carnaval

Emerson aproveitou a oportunidade e falou sobre o evento Concha Folia, realizado no último final de semana pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo.

Na opinião do vereador, a iniciativa foi boa porque a população não ficou sem lazer, mas o local e horário não corresponderam às expectativas.

“A festa começou cedo e terminou cedo. Às 23h, praticamente, já não tinha mais nada. Muitas pessoas gostam de festejar até de madrugada e precisaram voltar para seus lares”, disse.

Emerson sugere que nos próximos anos seja estudada a possibilidade do Carnaval ser realizado em diversos bairros da cidade, como acontecia antigamente na administração do ex-prefeito Carlão Pignatari. “Era realizado o ‘Eba’, com caminhões e bandas nos bairros, levando alegria e diversão para os munícipes. Além disso, não havia necessidade de nossa população viajar para as cidades da região, arriscando suas vidas pelas rodovias”, destacou, informando que irá levar esta proposta ao prefeito João Dado.

Elogios

Emerson ainda usou seu tempo na tribuna para elogiar o trabalho da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança. Disse que nesta semana foram realizadas melhorias nas sinalizações de trânsito na região Sul, respectivamente nos bairros São João, Matarazzo, Sonho Meu, e Palmeiras 1 e 2. Ele pede que estes mesmos serviços seja feitos nos demais bairros da cidade.