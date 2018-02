Projeto, que prevê 2,3 mil m² de área construída, receberá investimento de R$ 3,7 milhões; espaço irá atender alunos da graduação em Medicina Veterinária

publicado em 02/02/2018

Com 2.387,25 m² de área construída, o espaço está previsto para inaugurar no 2º semestre de 2018 (Foto: Divulgação/Unifev)

A Unifev iniciou, na manhã desta quinta-feira (dia 1), a sondagem do solo para viabilizar a construção do Hospital Veterinário, que atenderá o curso de Medicina Veterinária da Instituição.De acordo com o engenheiro civil responsável pelo projeto, Prof. Me. José Afonso Rocha, esta primeira etapa consiste em coletar materiais do terreno que, posteriormente, serão utilizados para analisar a resistência do local.“Estes dados são fundamentais para entendermos o perfil do solo e podermos adequar nossa proposta, caso seja necessário. A partir da próxima semana, daremos início ao processo licitatório para a contratação da empresa que fará a limpeza e a terraplanagem do terreno”.O Reitor da Unifev, Prof. Dr. Rogério Rocha Matarucco, explicou que a construção do Hospital foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Curadores da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), no ano passado. “Será um espaço destinado à prática profissional dos nossos alunos, que terão a oportunidade de cumprir as atividades de estágio obrigatórias, em um Hospital Veterinário completo e equipado”, completou.Com 2.387,25 m² de área construída, o espaço está previsto para inaugurar no 2º semestre de 2018. O investimento é de R$ 3,7 milhões.