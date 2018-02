Obra, que atenderá ao curso de Medicina Veterinária e a comunidade, terá cerca de 2,3 mil m² de área construída e um investimento próprio de R$ 3,7 milhões

publicado em 06/02/2018

A Unifev, representada por seu Reitor, o Prof. Dr. Rogério Rocha Matarucco, e o coordenador do curso de Medicina Veterinária, Prof. Me. Ariangelo Geraldo Nunes da Fonseca, apresentou, na tarde de segunda-feira (dia 05), o projeto de construção do Hospital Veterinário da Instituição, durante sessão da Câmara de Vereadores.

O objetivo foi demonstrar à comunidade e aos representantes do Poder Legislativo a infraestrutura da obra, que terá cerca de 2,3 mil m² de área construída e um investimento próprio de R$ 3,7 milhões.

De acordo com Fonseca, o Hospital será dividido em três alas, que atenderão animais de grande e pequeno porte. A unidade também vai contar com salas de consulta, triagem social e obstetrícia, e diversos laboratórios de análise, além de dois centros-cirúrgico.

Em sua fala, o Reitor da Unifev agradeceu a oportunidade concedida pelos vereadores locais, reiterando que o projeto privilegiará não só o curso de Medicina Veterinária, como a comunidade de Votuporanga e região. “Como em várias outras frentes de ações do Centro Universitário de Votuporanga, essa empreitada resultará em ganhos importantes tanto para a comunidade acadêmica, quanto para a sociedade de forma geral. É mais um desafio que temos pela frente, mas estamos certos de que o Hospital representará um avanço para a Instituição e também para todos os votuporanguenses”, finalizou.