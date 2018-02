Uma extensa programação está sendo preparada para evidenciar os 40 anos da unidade; a primeira cerimônia será em março e homenageados receberão medalha comemorativa

publicado em 02/02/2018

A medalha traz numa das faces a nova insígnia do Tiro de Guerra e no verso, silhueta da fachada do TG (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Dentre os eventos programados para a comemoração dos 40 anos de existência do Tiro de Guerra de Votuporanga, o atual chefe de instrução, Sargento Heroito da Silva Cursino Gomes, está envolvido na organização de uma solenidade especial, que deverá acontecer na manhã do dia 10 de março, durante a formatura de incorporação da 48ª Turma de Atiradores."Neste dia, entregaremos a atiradores e personalidades da cidade, uma medalha comemorativa, que tem um valor especial, principalmente para os atiradores que passaram por esta unidade militar e aqui deixaram um pouco de sua juventude em prol de servir a pátria", explica o sargento.A medalha traz numa das faces a nova insígnia do Tiro de Guerra e no verso, silhueta da fachada do TG. "Provavelmente, a turma de 2018 será a derradeira formada nesta histórica instalação do Exército Brasileiro, uma vez que, como todos devem saber, a Prefeitura está concluindo a nova sede para o TG, na rua Rio de Janeiro, defronte ao Ginásio Hernani de Mattos Nabuco", continua o instrutor. Para o sargento Heroíto, "por ser este um momento muito importante, não só para nós militares, que temos o nosso valor reconhecido, mas para a comunidade como um todo, também iremos agraciar diversas personalidades do município, pelo apoio dado ao TG e pelo incentivo e participação nas inúmeras ações que foram realizadas ao longo destes 40 anos, principalmente em 2017, quando da implantação, por exemplo, do Projeto Soldado Mirim e do curso Capitão Constantino Santoro, voltado para o jovem estudante, aspirante às carreiras militares e processos seletivos".O sargento também assinala que "como teremos uma medalha comemorativa, muitos ex-atiradores e outros interessados estão manifestando interesse em adquiri-las para guardar como lembrança, por isso pedimos que entrem em contato com a secretaria do TG, já que a edição é limitada", convoca. O prefeito João Dado, como diretor do TG, deverá presidir a solenidade, demonstrando mais uma vez, seu orgulho de ser reservista. "Tenho certeza que todo o período em que estes jovens têm se dedicado ao Serviço Militar não tem sido em vão, pois as experiências e lições de civismo que recebem, certamente serão muito importantes para o futuro pessoal e profissional de cada um, podendo contribuir muito para melhorar este nosso país", garante o prefeito.