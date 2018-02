A forte chuva na tarde de ontem registrou diversas ocorrências de queda de árvore e fios energizados; nenhuma vítima foi registrada

publicado em 08/02/2018

O A Cidade acompanhou algumas das ocorrências atendidas pelos bombeiros da cidade (Foto: A Cidade)

Gabriele Reginaldo

gabriele@acidadevotuporanga.com.br





As equipes do Corpo de Bombeiros de Votuporanga se mobilizaram na tarde de ontem por conta da forte chuva. Segundo o Centro de Comunicações do Corpo de Bombeiros, o temporal durou cerca de meia hora, a partir das 17h, e registrou diversas ocorrências em bairros como Pozzobon, Boa Vista II e Bom Clima, além de rodovia Péricles Belini e vicinal que liga Votuporanga a Parisi. As ocorrências foram por queda de árvore e fio energizado.

O A Cidade acompanhou algumas das ocorrências atendidas pelos bombeiros da cidade. A primeira delas foi a registrada na avenida Emilio Arroyo Hernandes, próximo a rua Leonardo Comar. De acordo com a ligação, vítimas estariam ilhadas em um carro na correnteza.

“Realmente dois carros pararam na correnteza com vítimas dentro, porém, antes da chegada da equipe, como a água estava baixa, elas conseguiram sair e tirar os veículos de lá com a ajuda de populares. Devido ao trânsito, a gente perdeu um pouco de tempo para chegar”, explicou o subtenente Barros.

De acordo com Éder José Moreira, que trabalha como vendedor em uma loja na avenida Emilio Arroyo Hernandes, essa é a primeira vez que ele vê uma chuva como a que foi registrada ontem. “Em 13 anos aqui nunca choveu como hoje. Foi uma chuva muito forte com vento. As pessoas precisaram esperar a chuva para depois sair”, disse.

Em seguida, nossa equipe acompanhou a retirada de uma árvore que derrubou um muro na rua Sergipe. “Fomos acionados para atender essa ocorrência e chegando aqui tinha um fio energizado. Nós esperamos a Elektro chegar para garantir a segurança para retirar a árvore e liberar a via. Fomos acionados para outras duas ocorrências antes que teriam vítimas, mas chegando aos locais constatamos que não haviam vítimas, então nos deslocamos para cá. A rua fica interditada até a liberação da Elektro”, afirmou o subtenente Barros.

Uma distribuidora de bebidas também foi vítima do temporal registrado no fim da tarde de ontem. De acordo com o subtenente Souza, uma árvore caiu e atingiu quatro carros. “Foram registrados os danos e a obstrução da passagem de veículos. Já foram liberados os veículos e fizemos a remoção da árvore para liberar a passagem para o pessoal. Não houve nenhuma vítima”, disse ao A Cidade.

Uma árvore também caiu próximo a Escola Municipal Faustino Pedroso, na rua Vila Rica, no bairro San Remo. O trânsito no local ficou impedido.

Segundo a Polícia Rodoviária de Votuporanga, um caminhão caiu no canteiro central da rodovia Euclides da Cunha após o condutor perder o controle da direção por conta da chuva. Nenhuma vítima foi registrada e o caminhão foi removido do local.





