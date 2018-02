Enquanto, no Brasil, apenas 53% das escolas têm internet banda larga, em Votuporanga, 100% das unidades da Prefeitura já contam com conexão por fibra ótica

publicado em 02/02/2018

Na cidade, todas as unidades de ensino mantidas pela Secretaria Municipal da Educação contam com equipamentos como lousas digitais e conexão à internet (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

A infraestrutura das escolas municipais da Prefeitura de Votuporanga tem se destacado em relação ao cenário encontrado no restante do país. Na cidade, todas as unidades de ensino mantidas pela Secretaria Municipal da Educação contam com equipamentos como lousas digitais e conexão à internet por fibra ótica, atendendo alunos e professores de 12 escolas de ensino fundamental e 17 de ensino infantil, além da sede do Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB).De acordo com dados do Censo Escolar 2017, divulgado na última quarta-feira (31/1) pelo Ministério da Educação (MEC), no Brasil, pouco menos de 47% das unidades de ensino fundamental dispõem de laboratório de informática; e somente 65,6% das escolas têm acesso à internet, sendo que em apenas 53,5% delas a conexão é por banda larga.Em Votuporanga, a instalação da internet por fibra ótica em 100% das unidades escolares foi concluída em janeiro deste ano e substituiu a antiga conexão de banda larga via rádio, trazendo ainda mais agilidade e estabilidade de sinal para cerca de 1.250 computadores e 160 lousas digitais, instalados em 32 prédios.Com a melhoria, a velocidade de conexão teve sua frequência ampliada de 15Mbps para 100Mbps, favorecendo, também, os cerca de 210 computadores dos laboratórios de informática, instalados em todos os 12 Centros de Educação Municipal (CEMs), incluindo a escola de Simonsen.Para a secretária municipal da Educação, Encarnação Manzano, tanto a instalação de internet de alta qualidade em toda a rede municipal de ensino, quanto a presença laboratórios de informática em 100% dos CEMs “são diferenciais que colaboram ainda mais com as atividades educativas, trazendo mais qualidade de trabalho para os professores e otimizando tempo na transmissão de conteúdos, com mais conforto e interatividade em sala de aula”.O prefeito João Dado destacou que “medidas como essas são provas de que a Educação é uma área prioritária da nossa gestão e têm nos colocado em posição de destaque no cenário nacional”.“O investimento em tecnologia é essencial para tornar o conhecimento ainda mais atrativo para nossas crianças, que já nasceram numa era digital. Em Votuporanga, podemos ter a certeza que elas vêm recebendo uma educação informatizada e de qualidade, desde os primeiros anos de formação”, finalizou o prefeito.