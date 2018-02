O Concerto de Piano Solo teve 11 composições autorais com duração de aproximadamente 1 hora e 20 minutos

publicado em 19/02/2018

Músico e compositor Gustavo Bombonato fez lançamento do CD “De tempos em tempos” no domingo (18); entrada era mantimentos para o Hospital (Foto: Divulgação/Santa Casa)

Cento e oitenta quilos de alimentos, que serão utilizados em prol das centenas de pacientes da Santa Casa de Votuporanga. Este foi o balanço positivo do show beneficente do músico e compositor Gustavo Bombonato no último domingo (18).Gustavo fez o lançamento do seu CD “De tempos em tempos” no Centro de Convenções. A entrada para a apresentação foi um quilo de alimento não-perecível (com exceção de sal e fubá) para Hospital.O Concerto de Piano Solo teve 11 composições autorais com duração de aproximadamente 1 hora e 20 minutos. As canções se basearam em ritmos como: Jazz, Baião, Frevo e Baladas, além de uma Suíte Contemporânea que ficou entre os 30 arranjos escolhidos recentemente na Itália. O projeto é realizado em parceria com o apoio da Prefeitura de Votuporanga, por meio do programa Bolsa Cultura de Fomento à Produção Cultural. “Estou sem palavras. Fiquei muito feliz de apresentar meu trabalho em minha terra natal. É uma emoção ainda maior, de lançar meu CD autoral e ter o retorno tão positivo das pessoas”, disse.O músico e compositor conquistou o público, que veio de diversas cidades da região. “Reconheci na plateia amigos de São José do Rio Preto, Mirassol, Monte Aprazível, Fernandópolis, que se juntaram com rostos desconhecidos. Só tenho que agradecer por esta noite memorável, que se tornou ainda mais especial com a doação para o Hospital, que atende nossa gente tão bem", afirmou.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a iniciativa. “Fui prestigiar o Gustavo Bombonato e pude conferir toda a qualidade musical. Ver um talento nato, de um votuporanguense, foi emocionante. Mais ainda, de saber que ele se preocupa com sua cidade e realizou este show em prol à nossa Instituição. Só temos que agradecer. Estes alimentos foram enviados para o Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes, principalmente do Sistema Único de Saúde (SUS)”, concluiu.