A 4ª edição da Cãominhada e do Cãocurso será realizada neste domingo (18), em São José do Rio Preto

publicado em 16/02/2018

Os ganhadores do Cãocurso serão premiados com um kit com diversos itens como rações, petiscos, produtos de saúde, de higiene e beleza (Foto: Divulgação)

Para estimular a interação entre os animais e seus donos, o Shopping Center Iguatemi São José do Rio Preto realiza a 4ª edição da Cãominhada e do Cãocurso, no dia 18 de fevereiro.

O evento conta com a parceria da MedCão, Let´s Doggie e Cobasi e tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre a guarda responsável e promover uma manhã de domingo divertida para a família. A concentração para a Cãominhada acontece a partir das 8h, em frente ao Deck da Figueira. Às 9h, é dada a largada do passeio, onde os cães e seus donos irão caminhar um percurso de cerca de 2 km pela área externa do shopping.

Em seguida, o Cãocurso vai eleger e premiar os pets participantes em cinco categorias diferentes: simpatia; originalidade; maior cão; menor cão; e o mais parecido com o dono. Para a escolha dos vencedores será realizado um desfile com uma banca de jurados, composta por um representante do shopping e por profissionais de empresas parceiras do evento, que irá escolher os cinco cãezinhos.

Os ganhadores do Cãocurso serão premiados com um kit com diversos itens como rações, petiscos, produtos de saúde, de higiene e beleza.

No local também haverá pontos de hidratação para abastecimento de água para os animais, além de profissionais dando orientações e acompanhando as atividades em um espaço com um circuito de obstáculos para os cães brincarem.

Os cães participantes também receberão uma dose de carrapaticida, oferecida pela Virbac, e ainda poderão degustar alimentos naturais da Pet Bistrot. Para os donos, serão distribuídos pipoca, algodão doce e sorvete. Nesta edição, o evento ainda terá a feira de adoção de cães e gatos “Adotar é o Bicho”.

As inscrições para participar do Cãocurso devem ser feitas no dia e no local do evento, mediante doação de 1kg de ração. As vagas são limitadas a 10 cães por categoria e podem participar cachorros de pequeno, médio e grande porte. Já para a Cãominhada não é necessário realizar inscrição.

Outras informações sobre a programação e o regulamento completo da ação, acesse o site www.iguatemiriopreto.com.br e as redes sociais do shopping.

Confira as principais dicas para a participação na Cãominhada e no Cãocurso:

- Pessoas com ou sem animais podem participar;

- Cada animal é responsabilidade de seu tutor acima de 18 anos (proprietário).

- Os animais devem usar coleira e guia, durante todo o evento.

- Cães das raças: rottweiller, pit bul, american pit bull, bull terrier, mastiffe e similares deverão obrigatoriamente usar focinheiras.

- Recomendamos o uso de focinheira para todos os animais e o uso de preventivos de parasitas (pulgas e carrapatos).

- Verificar a validade da vacinação dos animais - será permitida apenas a participação de animais saudáveis.

- Em caso de necessidade, serão prestados primeiros socorros aos animais desses cuidados, durante o evento.

Serviço:

4ª Cãominhada e Cãocurso Iguatemi Rio Preto

Data: 18/02 (domingo)

Horários:

8h: concentração

9h: saída para Cãominhada e, na sequência, Cãocurso

Local: Deck da Figueira – Iguatemi Rio Preto.

Inscrições para o Cãocurso: no dia e local do evento, mediante doação de ração

Vagas limitadas