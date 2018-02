Com o objetivo de garantir a segurança e a proteção à vida de mais de 7.600 crianças, a Prefeitura de Votuporanga vem executando uma série de adequações para o combate e a prevenção de incêndios nas instalações de 21 unidades de ensino municipais, incluindo 10 creches e 11 escolas.

Entre as ações em andamento, está a formação de brigadas de incêndio, prontas para agir nos momentos necessários e devidamente instruídas a respeito das mudanças e adequações realizadas nas estruturas das unidades.

Além da formação das brigadas, os investimentos da Prefeitura de Votuporanga com as medidas de prevenção e combate a incêndios nas escolas giram em torno de R$ 235 mil e consistem em ações como instalação de extintores, centrais de iluminação de emergência, central de detecção e alarme de incêndio, corrimão e guarda corpo, instalação de sistema de gás, finalização de emergência, adequação do sistema de hidrantes, entre outras melhorias.

Certificados de brigadistas

Neste mês, já receberam o Certificado de Brigadistas do Corpo de Bombeiros colaboradores dos Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEIs) “Profª Maria Lygia Bertocini Leite”, no Jardim Residencial do Prado, e “Prof. Floriano Marzochi”, no Jardim Monte Alto, que já contam com os novos equipamentos contra incêndios.

Nessas unidades, as equipes concluíram a etapa prática do treinamento de capacitação, no início de fevereiro, com aulas e simulações tratando sobre prevenção, isolamento e extinção de inícios de incêndio em edificações, bem como a respeito do reconhecimento de áreas de risco e dos métodos adequados de abandono de ambientes.

O treinamento foi oferecido pela empresa Previne, licitada para o trabalho, e contou com as orientações do instrutor e capitão do Corpo de Bombeiros, Alex Brito.

Além dos CEMEIs “Profª Maria Lygia Bertocini Leite” e “Prof. Floriano Marzochi”, outras quatro unidades de ensino da Prefeitura receberão a etapa prática do treinamento contra incêndios, ainda neste mês.

As capacitações serão ministradas nos próximos dias, formando novas equipes de brigadistas nos CEMEIS “Alberto Ferreira Lopes”, na Vila Paes; “Prof.ª Aracy Panazzolo de Mattos”, no Jardim Alvorada; e “Ana Ferreira dos Santos”, no São Cosme; bem como no CEM “Prof. Geyner Rodrigues”, também localizado no São Cosme.

Etapa teórica

A primeira etapa dos cursos de formação de brigadistas foi realizada no último mês de janeiro, na sede do Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB), com aulas teóricas para cerca de 116 profissionais da Secretaria Municipal da Educação, divididos em duas turmas.

Durante a capacitação, os servidores foram esclarecidos quanto a todas as etapas do incêndio, desde o seu reconhecimento até a identificação de seus focos, passando pela propagação do fogo e pelo manejo do extintor para a correta utilização em casos excepcionais.

Adequações e melhorias

Além das medidas para o combate e a prevenção de incêndios em 21 unidades de ensino, outros três grandes Centros de Educação Municipal (CEMs) vêm recebendo uma série de melhorias e adequações. As reformas das escolas “Deputado Narciso Pieroni”, “Profª. Clary Brandão Bertoncini” e “Prof. Faustino Pedroso” beneficiarão mais de 1.200 estudantes matriculados entre o 1º e o 5º ano do ensino fundamental, que contarão com ainda mais conforto e segurança durante seus momentos de aprendizado.