A Secretaria Municipal da Saúde também estará presente no Concha Folia 2018, carnaval gratuito da Prefeitura de Votuporanga, realizado pela Secretaria da Cultura e Turismo, neste sábado (10/3) e domingo (11/3). Duas ambulâncias, sendo uma unidade de suporte básico do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) permanecerão no local para dar assistência aos foliões que vão curtir a festa na Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”. Profissionais da saúde estarão responsáveis pelo reforço nos atendimentos.

Está prevista ainda a disponibilização de 41 mil preservativos para os dias de festa. Vale lembrar que a Secretaria da Saúde, assim como as unidades de Saúde oferecem camisinhas à população durante todo o ano. A sede fica na rua Santa Catarina n.º 3890, Patrimônio Velho e atende pelo telefone (17) 3405-9787.

Ações em Vigilância

Além disso, a Secretaria vai realizar durante o carnaval, tanto nas proximidades do Concha Folia como no Oba Festival, algumas ações em vigilância em saúde:

Vigilância Epidemiológica

O esquema de vacinação da febre amarela está sendo aplicado desde a semana passada junto aos trabalhadores que estão montando a estrutura no local do Bloco Oba. A organização foi solicitada para que sinalize no site oficial do Bloco Oba a necessidade do folião chegar vacinado contra a Febre Amarela com no mínimo 10 dias de antecedência. As orientações para a prevenção de doenças serão apresentadas nos telões dentro do evento.

Vigilância Ambiental

As equipes do Setor estão percorrendo as matas ao redor do Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”, onde será realizado o Oba, na prevenção de criadouros para o Aedes e possíveis macacos mortos. Essas são ações específicas de intervenção e controle, com o objetivo de prevenir os agravos à saúde da população no que tange às doenças transmitidas pelos animais ao homem.

Vigilância Sanitária

O objetivo do trabalho dos fiscais é otimizar o comércio formal e informal de alimentos, a fim de evitar problemas alimentares e intoxicações próprias do consumo de produtos sem as adequações exigidas pela legislação sanitária. Também darão orientações e poderão fazer inspeções, se necessário, com ambulantes do Oba Festival e Concha Folia.

Concha Folia 2018

No sábado, o Bloco Zequinha de Abreu se apresenta a partir das 20h e em seguida, carnavalescos de escolas de samba da cidade se reúnem para uma apresentação especial. A Facmol Folia é uma das principais atrações do Concha Folia deste ano, e sobe ao palco às 22h para encerrar a primeira noite de shows.

A banda Seu Moço agita a galera do Concha Folia no domingo, segundo dia de programação, a partir das 16h30. O show é patrocinado pela Matheus Rodero Produções Artísticas, um dos organizadores do Oba! Festival.