Começou dia 29 de janeiro, em mais de 1.500 supermercados do Estado,a maior ação promocional de uma associação setorial no Brasil

publicado em 15/02/2018

Ao todo, os supermercados distribuíram 841.956 cupons, que foram cadastrados no site oficial (Foto: Divulgação)

Promovida pela Associação Paulista de Supermercados (APAS), a Promoção Marcas Campeãs está de volta. A quarta edição, que segue até 15 de abril em mais de 1.500 lojas de todo o Estado de São Paulo, sorteará mais de R$ 1 milhão em prêmios aos clientes, o que inclui uma casa no valor de R$ 180 mil. Em Votuporanga, o Laranjão Supermercados participa da ação.

A primeira semana da Marcas Campeãs 2018 foi um sucesso e bateu recordes em relação às edições anteriores. Ao todo, os supermercados distribuíram 841.956 cupons, que foram cadastrados no site oficial ( https://www. promocaomarcascampeas.com.br/ ) por 178.077 CPFs .

Conforme explicou o presidente da APAS, Pedro Celso Gonçalves, a iniciativa gera oportunidades de vendas e colabora para movimentar a economia em tempos de instabilidade econômica, principalmente para o pequeno e médio supermercadista, que não teria condições de arcar com uma promoção deste porte para atrair os clientes.

“Nossa intenção é ajudar o pequeno e médio empresário, a partir da oportunidade de participar de uma promoção que zela pela relacionamento com os fornecedores da indústria e, claro, com o seu maior patrimônio: os consumidores”, diz.

A Marcas Campeãs 2018 é maior entre todas as edições, com mais de três mil prêmios distribuídos e 77 dias de duração. Ao todo, serão dois sorteios, um intermediário e um ao final, o que aumenta o número de lojas e consumidores contemplados, além de estimular o fluxo das vendas no período da promoção. Serão distribuídos ainda 2.600 prêmios instantâneos, sendo mais de 30 por dia.

Como funciona e como participar da promoção

Segundo o regulamento da promoção, o consumidor tem direito a um cupom, chamado de “rasgadinha”, a cada R$ 50,00 em compras e a cada três produtos participantes da campanha adquiridos – desde que a compra seja de, ao menos, R$ 50,00. Para concorrer é muito simples: basta inserir o código promocional no site www.promocaomarcascampeas.com. br e, após informar os dados pessoais, o consumidor pode inserir novos cupons e visualizar os já cadastrados.

Na sequência, o consumidor receberá três números da sorte para cada cupom, que ficarão registrados no cadastro, sendo um para o sorteio da casa e outros para os demais prêmios:

ü 160vales-compras de R$ 400,00

ü 128cervejeiras

ü 128 TVs 4k

ü 2 carros 0km

ü 1 casa

Os sorteios acontecerão pela Loteria Federal, conforme autorização do SEAE/MF (Secretaria de Acompanhamento Econômico da Fazenda) nº 04.000190/2017 e 06.000192/2017, e contemplarão consumidores de supermercados localizados em 263 cidades de todas as Regionais e Distritais da APAS no Estado.

Os sorteios serão realizados da seguinte maneira:

- 1º sorteio: dia 17/03/2018 (cadastro dos cupons até dia 13/03/2018):

ü 80 vales-compras de R$ 400,00

ü 64 cervejeiras

ü 64 TVs 4k

ü 1 carro 0km

- 2º sorteio: dia 21/04/2018 (cadastro dos cupons até dia 17/04/2018):

ü 80 vales compras de R$ 400,00

ü 64 cervejeiras

ü 64 TVs 4k

ü 1 carro 0km

- Sorteio final: dia 21/04/2018 (cadastro dos cupons até dia 17/04/2018):

ü 1 casa

Como foi a última edição

Em 2017, as redes participantes registraram um aumento médio de 30,4% nas vendas dos produtos patrocinadores. Além disso, foram mais de 1,4 milhão de consumidores que se cadastraram na promoção e mais de 20,9 milhões de cupons cadastrados.

“Essa iniciativa já caiu no gosto dos consumidores, supermercadistas e fornecedores, e integra o calendário sazonal das redes. E, no momento da compra, os consumidores escolhem os produtos participantes da Marcas Campeãs. É uma ação que chega para iniciarmos bem o ano”, explicou Pedro Lopes, vice-presidente da APAS.

Conheça as 48 indústrias patrocinadoras e as marcas integrantes da mega promoção:

3M: Esponja de Limpeza e Rolo Adesivo;

AlcaFoods: Cereal Matinal

Ambev: Cerveja, Refrigerante, Energéticos e Bebida Ice

Anhembi: Alvejante

Aurora: Frango Empanado, Lasanha Congelada, Linguiça e Bebida Lactea (Iogurte Líquido)

Baldoni: Mel/Mel composto

Bem Brasil: Batata Congelada

Bombril: Lã de aço; Saponáceo; Lava Louças Líquido; Desinfetante.

BRF: Assa fácil, peito de frango fatiado, peito de peru fatiado, presunto fatiado, salamitos, Prato Pronto Congelado (escondidinho, tripartidos, yakissoba, strogonoff, parmegiana)

Bunge: Margarina

Camil: Arroz, Biscoito de Arroz, Feijão, Açúcar, Adoçante, Patê de Atum, Azeite, Sumo e Extrato de Limão.

Candura: Água Sanitária

Cargill: Maionese, Molho de Tomate, Molho para Salada, Óleo Comestível, Polpa e Extrato de Tomate

Castelo Alimentos: Vinagres

CNA: Álcool

Colgate: Enxaguante Bucal, Creme Dental, Escova Dental, Fio e Fita Dental, Shampoo e Condicionador, Sabonete

Comevap: Leite Pasteurizado, Coalhada, Bebida Lactea Fermentada (Polpa de Fruta)

Coty: CremePré e Pós Barba, Coloração Cabelos, Esmalte Para Unhas

Da Terrinha: Tapioca

Danone: Iogurte Funcional Todos os Tipos, Petit Suisse

General Brands: Creme de Avelã, Refresco em Pó, Mistura para Gelatina e Sobremesas

Gomes da Costa: Atum Enlatado, Salada Pronta com Atum e Salmão, Sardinha Enlatada

JDE: Café Torrado e Moído

Johnson & Johnson: Shampoo e Condicionador Baby, Bronzeador/Protetor, Hidratante Corporal, Sabonete Líquido Baby, Creme para Assaduras

Josapar: Alimento à Base de Soja em Pó, Bebida à Base de Soja em Pó, Arroz Semi-Pronto, Farinha de Arroz sem glúten e sem lactose, Mistura para Pães e Massas sem glúten e sem lactose

Kim Pães: Pão de forma, pão hot-dog, pão sovado, bisnaga, pão hamburger, bolinho

Limppano: Panos de limpeza

M Dias Branco: Biscoito Integral, Cookie Integral, Torrada

Marba: Mortadela, Salame e Carne Seca

Marilan: Biscoito Maisena

Melitta: Filtro de Papel, Café Cappuccino, Café Solúvel, Café Torrado e Moído

Minalba: Água Mineral

Mondelez: Biscoito Salgado

Nestlé: Chocolate Tablete, Ovos de Páscoa, Achocolatado em Pó, Café em Capsula, Chocolate c/ Biscoito, Caixa de Bombom

Nestlé DPA: Iogurte Grego, Sobremesa Láctea, Leite Fermentado, “Novo Segmento com Lançamento em 2018”

Nestlé Sorvetes: Sorvetes

Nestlé Purina: Alimento p/ cães ; Alimento p/ gatos.

Panasonic: Pilhas

Polenghi: Queijo Processado

Rações Reis BawWaw: Acessórios para Pets

Reckitt Benckiser: Alvejante s/ Cloro; Inseticidas/Repelentes; Limpeza Pesada; Tira Limo; Limpador Banheiro; Desengordurante, Desodorizador Sanitário, Purificador de Ar.

Santa Helena: Paçoca

Santher: Toalha de Papel, Absorvente Higiênico, Lenço Umedecido e Papel Higiênico

Seara: Hambúrguer, Pizza e Salsicha

Sococo: Água de coco, Coco Ralado, Leite de Coco

Suco Prat’s: Suco Integral/Natural

Unilever: Desodorante corporal, shampoo e condicionador, amaciante de roupas, lava roupas em pó, lava roupas líquido e ketchup.

Yoki: Chá Líquido, Amendoim, Pipoca Micro-Ondas

Sobre a APAS – A Associação Paulista de Supermercados representa o setor supermercadista no Estado de São Paulo e busca integrar toda a cadeia de abastecimento. A entidade tem 1.415 associados, que somam mais de 3.160 lojas.