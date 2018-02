Com atrações musicais abertas a toda a população, os festejos contam com o patrocínio da rede Proença Supermercados e Matheus Rodero Produções Artísticas.

A abertura das atividades fica por conta do Bloco Zequinha de Abreu, que se apresenta no sábado, a partir das 20h, com um repertório de marchinhas. Em seguida, carnavalescos das escolas de samba da cidade se reúnem para uma apresentação especial, com início previsto para as 21h.

Encerrando a noite de folia, a Facmol - Orquestra de Sopros e Percussão leva ao palco da Concha Acústica a intervenção musical “Facmol Folia”, resgatando canções populares e tradicionais marchinhas carnavalescas, como “Colombina”, “Mamãe, eu quero” e “Aurora”. Oferecido pelo Proença Supermercados, o show traz 18 integrantes que dividem o palco com o cantor Donny e músicos convidados.

No domingo (11/2), a programação do “Concha Folia” fica por conta do show da banda Seu Moço, numa oferta de patrocínio da Matheus Rodero Produções Artísticas, um dos organizadores do Oba Festival.

O grupo sobe ao palco da Concha Acústica às 16h30, trazendo ao público um repertório variado, com grandes sucessos da atualidade. Conhecido por suas apresentações em eventos de grande repercussão, Seu Moço já conta com 15 anos dedicados profissionalmente à música e seis álbuns gravados, com divulgação de sucessos autorais por todo o Brasil.