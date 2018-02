No mês de março, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, promoverá a Campanha de Coleta de Papanicolau e Solicitação de Mamografia.

Todas as unidades de saúde de Votuporanga permanecerão abertas no sábado do dia 10 de março, das 8h às 16h, para a coleta de papanicolau, exame clínico das mamas, orientações sobre o autoexame e solicitação de mamografia. Para participar desse dia especial é necessário que a mulher esteja com documento de identificação, cartão SUS e o cartão da Unidade.

O intuito da estratégia é atender às mulheres e incentivá-las a serem submetidas a exames de prevenção que detectam precocemente os cânceres de mama e de colo uterino, algumas das neoplasias que mais acometem mulheres no país.

A coordenadora responsável pelo Programa de Saúde da Mulher, Karen Silva, conta que no ano passado 927 mulheres passaram pelas unidades de saúde de Votuporanga no Dia D. “Naquela ação realizada pelas nossas equipes, das 680 mulheres que fizeram o exame de papanicolau, 72 delas receberam o resultado apresentando alterações e detectando precocemente alguma anomalia. Quanto às mamografias, dos 247 exames feitos, 127 tiveram alterações, representando 51,4% de mamas alteradas, o que reforça a necessidade do diagnóstico precoce”, explica.

Quando verificado alterações nos exames de papanicolau ou mamografia o protocolo recomendando pelo Ministério da Saúde é encaminhar imediatamente a paciente para que o caso seja investigado. “Na sequência, após investigação, o acompanhamento da mulher é realizado na própria unidade com o monitoramento do caso”, esclarece a coordenadora.

Toda mulher que tenha iniciado a atividade sexual deve fazer anualmente o exame de prevenção ao câncer de colo de útero, o papanicolau. Em todo ano de 2017, 5,5 mil mulheres de 25 a 64 anos fizeram o exame em Votuporanga.

A orientação para as mulheres solicitarem a mamografia é para aquelas acima de 35 anos, caso tenham histórico da doença na família e as inseridas no Programa Mulheres de Peito, que atendem mulheres nas faixas de idade de 50 a 69 anos, e demais fatores de risco como tabagismo, obesidade e sedentarismo. O programa realizou 2,8 mil exames de mamografia no último ano no município.