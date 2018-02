A Prefeitura de Votuporanga iniciou a obra de abertura do prolongamento da Rua Rui Barbosa, em Simonsen, aguardada há muitos anos pelos moradores do distrito e também solicitada ao prefeito João Dado pelo vereador Valentim Élcio Curti (in memorian). Equipe da Secretaria de Obras já realizou parte da limpeza da área.

Na sequência, haverá o levantamento topográfico para depois iniciar a demarcação da continuidade da via.

A Rua Rui Barbosa começa no cruzamento com a Gregório Felício Santiago, onde está localizado o Residencial Hermínio Roque Fávaro. Atualmente, ela termina logo após o cruzamento com a Rua Orlando Cavassani. Com o prolongamento, a via ficará interligada com a Rua Antônio Ferreira de Jesus Filho, contribuindo para melhorar o acesso às demais vias do distrito, já que permitirá que os motoristas façam o contorno para retornar ao Centro.