Formatura será nesta terça-feira (6/2), às 20h, no Centro de Convenções; cursos de qualificação profissional são oferecidos gratuitamente em diversas áreas

publicado em 05/02/2018

A cerimônia terá início às 20 horas e será no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Dando continuidade ao Programa de Educação Profissional lançado em 2017 pelo prefeito João Dado, será realizada nesta terça-feira (6/2) a formatura de 451 alunos que frequentaram os cursos de qualificação oferecidos gratuitamente pela Prefeitura em parceria com o Senac ao longo do ano passado. A cerimônia terá início às 20 horas e será no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”.Os alunos frequentaram as aulas de Bordado à mão, Bordado à máquina, Corte e costura em malharia, Costureiro, Crochê, Matemática, Modelagem e confecção de peças íntimas, Patchwork e Pintura em tecido. Além das salas do CTMO (Centro de Treinamento de Mão de Obra) "Altino Regiani", unidade vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, as aulas também foram oferecidas em diversas instituições assistenciais parceiras da Prefeitura como Lar Celina, Lar Viver Bem, Recanto da Mãe, Comunidade São Francisco de Assis, entre diversas outras.A parceria com o Senac foi firmada numa iniciativa do prefeito João Dado e possibilitou maior valorização dos professores, novos cursos disponíveis para os alunos, material didático melhor estruturado e muitos outros benefícios.O gerente do CTMO, José Carlos Leme de Oliveira, destaca que “por meio da parceria com o Senac como gestora dos cursos e com as entidades assistenciais que oferecem seus espaços, conseguimos atingir nosso objetivo que é qualificar, cada vez mais, uma maior quantidade de pessoas”.Mais cursos em 2018Já que Votuporanga é uma das cidades do Brasil que mais gera empregos, neste ano, o prefeito João Dado vai ampliar a quantidade de cursos oferecidos pelo Programa de Educação Profissional.Estima-se que em 2018 sejam abertos cursos em 59 diferentes áreas com apoio de diversas instituições, sendo Senac, IFSP, Elektro, CTMO, Espaço Empresarial e Senai. Pela parceria com o Senac, serão abertos 19 novos cursos em 2018, totalizando 35 opções de cursos técnicos profissionalizantes.As parcerias são gerenciadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Centro de Treinamento de Mão de Obra (CTMO) “Altino Regiani”, sediados no Centro do Empreendedor, localizado na Rua Barão do Rio Branco, 4497. Para consultar período de inscrições e outras informações, o telefone é o (17) 3406-1488.