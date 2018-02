Estrutura de alvenaria substituirá alambrado e deve cercar toda área externa da escola, localizada no Pozzobon

publicado em 08/02/2018

Pensando na ampliação da segurança dos alunos, professores e funcionários da rede municipal de ensino, bem como no zelo pelo patrimônio público, a Secretaria da Educação da Prefeitura de Votuporanga determinou a construção de um muro ao redor do CEM “Prof.ª Maria Martins e Lourenço”, localizado no Pozzobon, substituindo a atual estrutura de alambrado que cerca a unidade.

Situada numa área majoritariamente residencial, a unidade atende mais de 300 alunos, matriculados do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, e vem sendo alvo de atos de vandalismo nos últimos meses, o que exigiu a intensificação do policiamento na área, bem como de ações de reparo e manutenção por parte das equipes da Secretaria da Educação.

Em reunião com a secretária municipal da Educação, Encarnação Manzano, na manhã desta quarta-feira (7), o prefeito João Dado autorizou a execução da obra, que prevê a substituição do gradeamento por uma estrutura de alvenaria para cercar toda a área externa da escola, passando pela travessa Archanjo Joaquim de Souza, Avenida Jerônimo Figueira da Costa e Rua Rio Taquarí.

O prefeito João Dado destacou que “o poder público está ciente das situações que vêm ocorrendo no local, de modo que já estão sendo tomadas as providências necessárias para garantir tanto a segurança dos alunos, de seus familiares, professores e educadores quanto a preservação das instalações e da infraestrutura da escola”.