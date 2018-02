Eram 40 vagas, mas o interesse no programa de qualificação e colocação profissional, parceria entre a Prefeitura e Governo do Estado, determinou a ampliação para 80 inscrições

publicado em 02/02/2018

Os doze encontros do Time do Emprego acontecerão no auditório do Centro do Empreendedor (Foto: Reprodução)

O alto índice de colocação profissional do programa Time do Emprego em Votuporanga, fez com que, a exemplo do ano passado, a Prefeitura de Votuporanga tivesse de dobrar o número de vagas. "Foram abertas 40 vagas, mas já no período da manhã do primeiro dia de inscrições, dia 1º, já havíamos cadastrado mais de 45 interessados, o que fez com que solicitássemos a possibilidade de abertura de mais 40 vagas à Secretaria de Estado do Emprego e Relações do Trabalho, para formação de uma segunda turma", informa o secretário do Desenvolvimento Econômico, Flávio Piacenti.E as expectativas se confirmaram nesta sexta-feira, quando a facilitadora do Time do Emprego, Carla Preto, encerrou as inscrições, com o interesse demonstrado por mais de 85 pessoas, a maior parte jovens em busca do primeiro emprego. "Já efetuamos o pedido à SERT, em São Paulo, encomendando os kits pedagógicos para a segunda turma", adianta. Carla destaca que "caso todo o processo ocorra sem interferências, após a confirmação das inscrições, o Time do Emprego deverá começar já no dia 20 de fevereiro, com uma aula magna a ser proferida pelo prefeito João Dado, que tem um carinho muito especial por este programa", assinala a facilitadora.Os doze encontros do Time do Emprego acontecerão no auditório do Centro do Empreendedor, provavelmente com 2 turmas em torno de 40 integrantes cada, em dois dias da semana, nos períodos da manhã e tarde. Ao final, cada participante terá desenvolvido habilidades e competências, qualidade fundamentais para auxiliá-los na conquista do tão sonhado emprego. Todo o material utilizado no curso, um kit composto por bolsa, apostilas, caderno de atividades, caderneta, lápis e borracha, é inteiramente gratuito.