A situação dos buracos em vias públicas é um fato percebido por todos os municípios brasileiros, principalmente, nesta época de chuvas. Em Votuporanga, o volume de chuvas neste início de ano foi sete vezes maior que no mesmo período do ano passado. Com isso, a operação tapa-buracos ganhou reforços e foi ampliada para atender à alta demanda.

De janeiro até agora, mais de 120 toneladas de massa asfáltica já foram aplicadas em ruas e avenidas por todas as regiões da cidade. O trabalho continua, inclusive aos finais de semana. “Estamos com duas equipes atuando todos os dias para atender ao cronograma elaborado pela Secretaria de Obras e também às solicitações de munícipes registradas junto à Ouvidoria Municipal”, afirmou o secretário de Obras, Gilmar Aurélio, o Gaspar.

Entre as vias que já receberam o serviço constam as avenidas de entrada e saída da cidade como José Marão Filho, Nasser Marão, Francisco Vilar Horta, dos Bancários, Pansani, Vale do Sol, Dr. Augusto Aparecido Arroyo Marchi, Onofre de Paula, República do Líbano, José Silva Melo, Deputado Áureo Ferreira, Wilson de Souza Foz e Avenida da Coacavo.

Ruas da região norte também já foram beneficiadas, entre elas, Vergílio Moretti, Paulo Moretti, João Eugênio Barbosa com a Sebastião Cecchini, Nicolau Pignatari, Rua Espanha, Rua César Waldemar Caldorin, Avenida Madri Sanches, Orgalina Rita Aranha com Humberto Correia Boneti, Antônio Sebá, Vereador Nelson do Nascimento, Armelindo Brunini e Inglaterra.

Na região sul, as equipes do tapa-buraco já percorreram as Ruas Otávio Viscardi, Presidente Dutra, Avenida Prestes Maia, Arthur de Oliveira, Rua Valdmir Casagrande, Carlos Alberto Andrade Santoro, Dr. Joaquim Franco Garcia.

Além destas, também foram atendidos trechos das Ruas São Paulo com Tocantins, Bahia entre a Piauí e Alagoas, Uruguai, Paraíba com Pernambuco, Amapá, Avenida Antônio Augusto Paes com a Rua das Américas e Presidente Juscelino Kubitschek, Rua Evangelina Dutra de Oliveira, Avenida José Campos Lario, Natalia Alves Castanheira, Rua Guaporé, Lidai Benini com Laureano, Joana Barufi, João Singolani, Rubens Zanini e Maranhão.

Em 2017, o trabalho também foi executado em toda a cidade com aplicação de mais de 1,2 mil toneladas de massa asfáltica. Para este ano, outras 1 mil toneladas para já foram adquiridas e estão sendo utilizadas.