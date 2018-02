Entre os dias 12 e 16 de março, a Prefeitura, por intermédio da Secretaria de Direitos Humanos, abrirá inscrições para o Votuporanga em Ação, programa emergencial de auxílio desemprego desenvolvido no município com objetivo de auxiliar famílias que vivem em situações de vulnerabilidade social.

Interessados deverão comparecer na sede da Secretaria, nos dias citados acima, entre 7h30 e 17h, munidos de documentações como CPF, RG, comprovante de endereço e carteira de trabalho. Podem se inscrever pessoas desempregadas há seis meses ou mais, desde que não sejam beneficiárias de seguro-desemprego ou qualquer outro programa assistencial equivalente. As inscrições também estarão abertas à versão do programa voltada para pessoas em situação de rua, deficientes físicos, egressos do sistema prisional, público LGBT e assemelhados.

Para aquelas pessoas que já estavam inscritas na lista de espera, a Secretaria orienta que elas compareçam novamente neste período para atualizar os dados. A Secretaria de Direitos Humanos que fica na rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos, n.º 3183, Patrimônio Velho. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (17) 3421-4126 e 3422-2770.