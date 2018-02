Em discurso sob muitos protestos, antes da votação, Dr. Ali disse que não violou leis ou quebrou regras

publicado em 19/02/2018

Todos os parlamentares votaram contra o pedido de cassação do vereador Dr. Ali (PV) (Foto: Daniel Castro/A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brDepois da votação e aprovação do prosseguimento do processo de cassação de Hery Kattwinkel (PTC), foi a vez da representação contra o vereador Dr. Ali ser votada. Todos os vereadores votaram contra o pedido, que foi arquivado.Em discurso sob muitos protestos, antes da votação, Dr. Ali disse que não violou leis ou quebrou regras. Ele observou que o processo parte de um grupo que quer conturbar o ambiente. O legislador ainda afirmou que não deixará barato para os partidos que entraram com a representação.Ali lembrou o que diz o Código de Ética da Câmara: “firmar ou manter contrato com órgãos da Administração Pública Municipal direta e indireta ou fundacional ou com empresas concessionárias de serviços públicos municipais, salvo quando o contrato obedecer às cláusulas uniformes. Ser proprietário, controlador ou diretor da empresa que goze de favor decorrente de contrato como pessoa jurídica ou nela exercer função remunerada”. Mais uma vez o vereador disse que não é proprietário, diretor ou controlador de qualquer empresa que fez contrato com a Prefeitura.O pedido de cassação é assinado pelos eleitores, que também são presidentes dos seus partidos, Rosa Maria Chiquetto (PT) e Antônio Roberto Martins Fernandes (PSOL). Conforme o processo, Ali teria violado gravemente o Código de Ética e decoro parlamentar da Câmara Municipal de Votuporanga.O Código diz que é proibido ao vereador a firmar e manter contrato com órgãos da administração pública municipal direta indireta e fundacional ou com empresas comissárias de serviços públicos. “Até aí tudo bem, mas ocorre que o mesmo artigo também proíbe que parentes de vereador possam contratar com administração pública direta ou indireta”.Em 9 de junho de 2017, portanto durante a vigência do mandato do vereador, seu filho, parente de primeiro grau e proprietário de uma empresa de produtos veterinários, firmou contrato público com administração pública municipal.