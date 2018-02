Em novo estabelecimento, clientes poderão contar com serviço especializado e peças genuínas da montadora

publicado em 05/02/2018

A Rodobens Automóveis é representante das marcas Toyota, Hyundai e Mercedes-Benz (Foto: Reprodução)

Para levar a excelência no atendimento aos clientes Toyota de Votuporanga (SP) e região, a Rodobens fará a inauguração de um ponto de atendimento 2S (Spareparts and Services - peças de reposição e serviços, em inglês) hoje na cidade. No local, serão oferecidos serviços pós-venda e peças de reposição destinadas especialmente aos veículos da montadora.Nesta data, a empresa – considerada uma das maiores representantes da montadora japonesa no Brasil – oferecerá um coquetel para convidados. Na ocasião, os presentes poderão conferir de perto os diferencias dos modelos Hilux e Corolla que estarão expostos no evento.“Buscamos identificar oportunidades de negócio em cidades de diversos estados, e Votuporanga se destaca como uma praça com potencial mercadológico e, portanto, estratégica para estarmos presentes com o padrão de qualidade da Toyota, da qual somos representantes”, afirma Elvio Lupo, diretor da área de varejo automotivo da Rodobens.A inauguração do ponto de atendimento tem animado a Rodobens, que ali espera realizar cerca de 200 atendimentos pós-venda por mês. A localização de fácil acesso e a estrutura estabelecimento são fatores que sustentam esta expectativa. Serão 1.000 m² de área construída, com um showroom de 200 m² para exposição de até 6 veículos e uma oficina com 3 boxes de atendimento, equipada com ferramentas e tecnologias de ponta, incluindo uma rampa de alinhamento 3D.“Percebemos que clientes de algumas cidades precisavam de pontos de atendimento mais próximos para terem acesso a serviços de manutenção de veículos. Neles, é possível obter a linha completa de peças genuínas para reposição e o atendimento é feito por uma equipe de técnicos especializados nos veículos Toyota”, explica Lupo.De veículos a soluções financeirasA Rodobens Automóveis é representante das marcas Toyota, Hyundai e Mercedes-Benz, com concessionárias localizadas em importantes centros do mercado automotivo brasileiro. Oferece veículos novos e seminovos, peças e atendimento especializado.As principais vantagens que os clientes podem encontrar em suas revendas é o serviço pós-venda e a oferta de múltiplas soluções financeiras, como planos de consórcio, seguros e opções de financiamento, entre outras. Interessados podem adquirir veículos no canal de vendas online: http://www.ofertasrodobens.com.br