A chuva do último fim de semana gerou estragos em Votuporanga. A ponte da rodovia Péricles Belini, no km 125 + 800m, que já havia sido interditada no sentido Votuporanga-Nhandeara, agora teve o outro lado da via bloqueado. De acordo com a Polícia Rodoviária de Votuporanga, a ponte cedeu por volta das 22h50 de anteontem.

Em janeiro, o A Cidade apurou que a laje de aproximação, na entrada da ponte, havia dado um problema e gerado um degrau na rodovia após as chuvas. Por conta do problema, o local estava interditado e um desvio foi feito na pista ao lado, no sentido contrário.

Entre sábado e terça-feira, choveu 11,7 mm, sendo que ontem foram 3 mm. O Departamento de Estradas de Rodagem, o DER, está no local para realizar os devidos procedimentos. Estimasse que cerca de 3.500 veículos passam por dia pelo trecho.

A Polícia Rodoviária informou que nenhum acidente foi registrado e o local está sinalizado para impedir o tráfego de veículos. O desvio está sendo feito pela cidade.