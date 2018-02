Em conversa com A Cidade, Hery Kattwinkel afirmou que a motivação é totalmente política: “covardia do Executivo”

Hery Kattwinkel

Seis partidos protocolaram na tarde desta quinta-feira (8), na Câmara Municipal de Votuporanga, um pedido de cassação do vereador Hery Kattwinkel (PTC). PP, Solidariedade, PR, PSC, PV e PSD assinaram a representação que foi protocolada por volta das 16h30.

Em rápida conversa com o A Cidade, o presidente da Casa de Leis, o vereador Osmair Ferrari (PP), explicou que nesta sexta-feira (9) o pedido deve ser enviado para as comissões. Só depois a representação será lida em uma sessão ordinária do Legislativo, o que pode acontecer já na Quarta-feira de Cinzas, data da próxima reunião.

Segundo o presidente do PV, Eliezer Casali, o motivo do pedido é que Hery, estando na mesa diretora, não poderia advogar. Além disso, na posição de legislador, ele também estaria impedido de advogar em causas contra o município e a união, situações que teriam ocorrido em 2017.

Também ao A Cidade, Hery disse entender que o pedido é totalmente político, uma forma de tentar intimidar a Câmara, de cercear a palavra do vereador e calar a opinião pública. “É uma forma de tentar barrar que o vereador fiscalize de fato o Poder Executivo. Eu vejo que o Executivo está tentando amedrontar os vereadores, pressionando a Câmara para que faça as coisas e concorde com tudo que o Executivo falar”, comentou.

O parlamentar acrescentou que a decisão é “meramente política”, já que ele nunca “roubou” e nem “desviou nada”. “A única coisa que eu entendo é que a motivação é totalmente política: tentar cassar um vereador que está tentando fazer o que faz pelo povo, tentando fiscalizar. Isso eu considero uma covardia do Executivo”, concluiu.