O padre Adão dos Reis é transferido de Riolândia para Votuporanga no domingo (24)

publicado em 19/02/2018

De acordo com a paróquia, a mudança ocorre por conta de uma reciclagem que os padres devem fazer a cada seis anos (Foto: Divulgação)

Neste fim de semana, a Diocese de Votuporanga realizará mudanças de padres na cidade e em Riolândia. Nesta sexta-feira (23), o padre José Américo deixa a paróquia Santa Joana Princesa, no bairro Pozzobon, e assume a paróquia Santo Antônio de Pádua, em Riolândia. Já o padre Adão dos Reis é transferido de Riolândia para Votuporanga no domingo (24). As celebrações são realizadas às 19h30.De acordo com a paróquia Santa Joana Princesa, a mudança ocorre por conta de uma reciclagem que os padres devem fazer a cada seis anos. “O padre José Américo está aqui há 24 anos, então houve essa necessidade da mudança. Com a nova Diocese, Dom Moacir pode fazer essas mudanças de padres”, explicou.O padre José Américo fica em atendimento até esta quinta-feira (22), na paróquia Santa Joana Princesa, assim como o padre Adão dos Reis, que fica por Riolândia até a data.Segundo a paróquia Santo Antônio de Pádua, o padre Adão dos Reis está há quatro anos na paróquia de Riolândia.