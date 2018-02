O espaço compreende o Conjunto Aquático Infantil e o Portal de acesso ao espaço, na Cidade Universitária

publicado em 16/02/2018

O espaço inaugurado compreende o Conjunto Aquático Infantil e o Portal de acesso (Foto: Daniel Castro/A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brDestinado às atividades do Colégio Unifev, foi inaugurada na noite nesta sexta-feira (16), a primeira etapa Complexo Poliesportivo do Centro Universitário de Votuporanga. O espaço compreende o Conjunto Aquático Infantil e o Portal de acesso ao espaço, na Cidade Universitária.O prefeito João Dado, o vice Renatão, o presidente da Câmara Municipal, Osmair Ferrari, entre outras autoridades compareceram ao evento. Eles foram recebidos pelo diretor-presidente da FEV, o médico-veterinário Celso Luiz Alves dos Santos, e pelo reitor da Unifev, Rogério Rocha Matarucco.Em conversa com A Cidade, Terezinha Joana de Carvalho Amaral, diretora do Colégio Unifev, destacou que o Complexo proporciona muitos aspectos relevantes, entre eles agregar os alunos para que eles permaneçam mais tempo na escola. “Eu sempre acreditei que se a criança passar bastante tempo na escola, ela pega amor até pelo estudo. Para mim, é um sonho que se realizou hoje”, contou.O espaço abrange uma piscina aquecida, banheiros masculino e feminino, ambientes de banho e vestiário, depósitos e áreas de convivência. O investimento é de, aproximadamente, R$ 500 mil.Durante o evento, a instituição concedeu homenagens aos membros da Diretoria, Conselho Fiscal e Conselho de Calouros da FEV, bem como a parceiros e autoridades do município, que contribuíram com a realização de tal feito.A previsão é de que a segunda etapa do Complexo Poliesportivo, que atenderá ao curso de educação física, esteja finalizada ainda neste primeiro semestre. As obras contemplam uma piscina aquecida para adultos, quadra poliesportiva, salas de avaliação e enfermagem, quadra coberta, além de um espaço destinado à prática de judô.O Complexo Poliesportivo Unifev possui uma área total de 2.198,42 m². O investimento total é de R$ 3,5 milhões. O projeto é assinado pelo arquiteto e docente da instituição, professor Celso Adalberto Zuanazzi, e comandado pelo também docente e engenheiro responsável, professor José Afonso Rocha.