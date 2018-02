Maria Letícia Leal Silva Tangoda, de 20 anos, foi morta brutalmente pelo ex-namorado na madrugada desta terça-feira (13)

publicado em 14/02/2018

Kevin e Maria Letícia namoraram por quatro anos (Foto: Reprodução/Facebook)

Aline RuizA jovem Maria Letícia Leal Silva Tangoda, de 20 anos, foi morta brutalmente pelo ex-namorado na madrugada desta terça-feira (13), no bairro Chácara das Paineiras, em Votuporanga. Kevin Michael de Carvalho, de 19 anos, se entregou na Central de Flagrantes momentos após o crime e confessou ter matada a jovem. Em conversa com o A Cidade, mãe da vítima, Alessandra Aparecida Leal Silva, revelou que nunca aceitou o relacionamento do rapaz com Maria Letícia.Maria Letícia morava em Parisi e mudou-se para Votuporanga há poucos meses para trabalhar no Mc’Donalds, ela mantinha um relacionamento com Kevin há quatro anos. Segundo informações do boletim de ocorrência, o rapaz não aceitava o fim do relacionamento com a jovem e, nesta terça-feira (13), ele a seguiu até a casa dela por volta de meia-noite e a esfaqueou 14 vezes na região do coração e da barriga.A mãe da garota, Alessandra Aparecida Leal Silva, não quis entrar em detalhes com a reportagem do A Cidade, porém, afirmou que nunca aceitou Kevin em casa. “Nunca aceitamos esse relacionamento”, disse.Ainda na Central de Flagrantes, na madrugada desta terça-feira (13), Kevin também confessou ter matado Aldo de Oliveira, de 30 anos, em março do ano passo. O motivo, de acordo com o próprio autor, seria por ciúmes, já que flagrou a ex-namorada e o rapaz se beijando na Concha Acústica Local.Kevin ainda deu detalhes para o delegado sobre a noite do crime contra Aldo. De acordo com ele, Maria Letícia estaria junto e ficou esperando na moto enquanto o ex-namorado matava Aldo.O inquérito de ambos os crimes deverá ser concluído em poucos dias e enviado para o Poder Judiciário para avaliação. Kevin poderá responder pelos dois assassinatos e deverá ir a júri popular.No dia 24 de março de 2017, Aldo de Oliveira Alves, de 30 anos, estava a pé quando um dos indivíduos que estavam em uma moto cometeu o crime. Aldo está uniformizado para ir ao trabalho e um dos homens da moto desceu e esfaqueou a vítima.A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, que afirmou que o homem foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) com vida e encaminhado à Santa Casa de Votuporanga, onde morreu.