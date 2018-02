Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, atualmente o atendimento de urgência a pacientes encontra-se normalizado

publicado em 08/02/2018

A Prefeitura garante que o número de funcionários que atendem no local não foi reduzido

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Por conta de demora para o atendimento, o Mini-Hospi tal do Pozzobon foi alvo de críticas. A questão chegou até a Câmara Municipal de Votuporanga. Por sua vez, a Prefeitura deu seu posicionamento sobre a situação.

No último final de semana, algumas pessoas reclamaram sobre a demora no atendimento da unidade de saúde. “É uma reclamação antiga, porque desde o ano passado há esses relatos dessas situações, em que pessoas comunicam sobre a demora no atendimento”, disse o vereador Leonardo Brigagão, o Chandelly Protetor. No final de semana, acrescentou, pacientes reclamaram de esperar por cerca de três horas para atendimento.

Chandelly contou ainda que no ano passado visitou o hospital, e trabalhadores relataram que estavam sobrecarregados, inclusive um médico reclamou. “Ele disse que era preciso ter mais profissionais da saúde, inclusive médicos, para atender a demanda, principalmente final de semana e feriados”, falou.

Ainda conforme o vereador, “todo dia tem alguém reclamando do Mini-Hospital do Pozzobon”. “Eu estive lá”, resumiu.

A Secretaria Municipal da Saúde explicou ao A Cidade que o atendimento de urgência a pacientes no hospital da zona norte “Fortunata Germana Pozzobon” encontra-se normalizado. Pontualmente, acrescentou, no último domingo, houve uma intercorrência no fluxo dos atendimentos de urgência básica do hospital, com o registro de casos de maior gravidade num mesmo período, o que gerou o aumento na espera pelo atendimento.

A Prefeitura garante que o número de funcionários que atendem no local não foi reduzido. No pronto-atendimento 24 horas do hospital, dois médicos plantonistas atendem das 16h às 22h, período em que se constata uma quantidade maior de pacientes a serem atendidos. Nos demais horários, o serviço de urgência básica com socorro médico possui demanda de rotina para um profissional médico.