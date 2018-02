Além desse filme, “Touro Ferdinando” continua nas telonas da cidade com sessões diárias, às 19h, em cópia dublada e 3D

publicado em 01/02/2018

O Cine Votuporanga e exibe a partir de hoje o filme “Maze Runner: A Cura Mortal”, às 21h (Foto: Reprodução)

Da RedaçãoO Cine Votuporanga e exibe a partir de hoje o filme “Maze Runner: A Cura Mortal”, diariamente, na sessão das 21h, em cópia dublada e 3D. Além desse filme, “Touro Ferdinando” continua nas telonas da cidade com sessões diárias, às 19h, em cópia dublada e 3D. A programação segue até o dia 14 de fevereiro.No terceiro filme da saga, Thomas (Dylan O’ Brien) embarca em uma missão para encontrar a cura para uma doença mortal e descobre que os planos da C.R.U.E.L podem trazer consequências catastróficas para a humanidade. Agora, ele tem que decidir se vai se entregar para a C.R.U.E.L e confiar na promessa da organização de que esse será seu último experimento.Ferdinando é um touro com um temperamento calmo e tranquilo, que prefere sentar-se embaixo de uma árvore e relaxar ao invés de correr por aí bufando e batendo cabeça com os outros. A medida que vai crescendo, ele se torna forte e grande, mas com o mesmo pensamento. Quando cinco homens vão até sua fazenda para escolher o melhor animal para touradas em Madri, Ferdinando é selecionado.