publicado em 05/02/2018

A miss Votuporanga Marjori Ferreira, de 18 anos (Foto: Divulgação)

Da RedaçãoNo próximo dia 24 de fevereiro, a miss Votuporanga Marjori Ferreira, de 18 anos, vai representar a cidade na seletiva do concurso Miss Regional Be Emotion. O evento conta com a parceria da Rede Bandeirantes e da Polishop.O Miss Regional Be Emotion é o único concurso de MISS com prerrogativa oficial para candidatar as ganhadoras das cidades locais a pré-seletiva do concurso Miss São Paulo e consequentemente Miss Brasil oficial!Em conjunto com a Rede Bandeirantes e a Polishop é o único evento de MISS oficial reconhecido pelos órgãos e instituições realizadoras do Miss São Paulo Be Emotion E Miss Brasil Be Emotion.Após as comemorações do Carnaval, todas as candidatas serão apresentadas ao vivo para a imprensa, patrocinadores e convidados. O evento vai selecionar 20 finalistas para se apresentar ao vivo na Band no dia 7 de abril.Mais informações: www.missbrasil.beemotion.com.br