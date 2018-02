A afirmação é de um dos organizadores do evento, Matheus Rodero, em entrevista ao A Cidade; Concha Folia contou com dois dias de festa

publicado em 14/02/2018

De acordo com um dos organizadores, Matheus Rodero, a segunda-feira foi a preferida do público (Foto: Rodrigo Pessoa)

Gabriele Reginaldo

O melhor carnaval do Estado de São Paulo e um dos melhores do país foi sucesso em Votuporanga. De acordo com a organização do evento, mais de 50 mil foliões curtiram as quatro noites de evento, de 10 a 13 de fevereiro no Centro de Eventos ‘Helder Galera’.

De acordo com um dos organizadores, Matheus Rodero, a segunda-feira foi a preferida do público. No palco, se apresentaram Seu Moço, Anitta, DJ Fran, Wesley Safadão e Banda Eva. “Não temos os números em mãos, mas tenho certeza que o dia que mais lotou o Centro de Eventos foi a segunda-feira. Os destaques ficam para os artistas que nós compomos na grade, que foi a maior dos 12 anos do Oba”, disse ao A Cidade.

Rodero ressaltou a organização do festival, que não registrou nenhum imprevisto e ocorrência. “A segurança e a organização foram ótimas. As pessoas que estiveram eram muito civilizadas e não fizeram nenhuma confusão, nada de grave lá dentro, sendo que é um evento que têm quatro dias. Então, os foliões foram muito educados e o balanço foi muito positivo nesse carnaval de 2018”, contou.

O organizador afirmou que cerca de 1.200 empregos, entre diretos e indiretos foram gerados pelo carnaval do Bloco Oba!, em Votuporanga. “Queremos agradecer a todos os envolvidos, todo o público, organização e cidade que se envolveram no evento. Queremos agradecer a Prefeitura de Votuporanga que nos ajudou e foi parceira”, disse Matheus Rodero.

Ele ainda afirmou que ainda não há novidades para a próxima edição, mas garantiu que “será melhor que 2018 em estrutura e atração. Vamos melhorar e ter recorde de público. A cada ano que passa, a gente se profissionaliza mais”.

Concha Folia

A segunda edição do Concha Folia contou com a presença de diversos votuporanguenses em dois dias de evento: sábado e domingo.

As festividades foram abertas na noite de sábado, com a participação do Bloco Zequinha de Abreu, que recuperou o clima dançante dos carnavais de época, com um repertório dedicado às tradicionais marchinhas. Em seguida, as escolas de samba da cidade se reuniram para uma apresentação especial.

Fechando o primeiro dia de festejos, a Facmol - Orquestra de Sopros e Percussão contagiou a plateia com a intervenção musical “Facmol Folia”. O espetáculo resgatou canções populares e marchinhas carnavalescas, como “Mamãe, eu quero”, “Aurora” e “Colombina”, num show protagonizado por 18 integrantes da orquestra, acompanhados do cantor Donny e de músicos convidados.

Já no domingo, a folia teve início no período da tarde, com um show da banda Seu Moço. O público pôde conferir um repertório variado, com grandes sucessos da atualidade interpretados pelo grupo, conhecido na região por suas apresentações em eventos de grande repercussão e pela divulgação de diversos sucessos autorais por todo o Brasil.

A estimativa oficial de público ainda não foi calculada.