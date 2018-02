Material será revertido em 140 quilos de arroz para a Santa Casa de Votuporanga, beneficiando pacientes especialmente do SUS

O seu óleo de cozinha usado pode fazer a diferença na vida de centenas de pacientes da Santa Casa de Votuporanga (Foto: Imagem Ilustrativa)

O seu óleo de cozinha usado pode fazer a diferença na vida de centenas de pacientes da Santa Casa de Votuporanga. O Lions Clube Distrito LC6 e Associação Comercial de Votuporanga (ACV) desenvolvem a ação Ecovida, arrecadando óleo e revertendo em alimentos para o Hospital. Visando fortalecer ainda mais a iniciativa, o Lions Brisas Suaves fechou parceria com os supermercados da cidade – Proença, Santa Cruz, Porecatu e Laranjão – para serem pontos de coleta.No período de 90 dias, o Lions Brisas Suaves recolheu 850 litros de óleo usado, que serão trocados em 140 quilos de arroz. O alimento será entregue nos próximos dias para o Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias de pacientes e acompanhantes.O presidente do Lions Brisas Suaves, Paulo Guerche, explicou a Ecovida. “Os supermercados reservaram um espaço voltado para a campanha. Os moradores deixam garrafas pets com óleo usado nestes locais. As Leões e Domadoras percorrem os estabelecimentos para coletar as doações e entregamos para a empresa Arcos, que faz a troca por arroz e óleo novo. A cada seis litros doado, a Instituição ganha um litro de óleo novo ou um quilo de arroz”, contou.Ele ressaltou a importância da ação. “Esta campanha é muito bacana por colaborar com a Santa Casa, única instituição de Votuporanga que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) de Votuporanga. Além de ajudarmos uma entidade fundamental para nossa população, a iniciativa tem apelo socioambiental, uma vez que cada óleo usado polui um milhão de água”, complementou.O provedor do Hospital, Luiz Fernando Góes Liévana, incentiva os moradores a participar. “Toda dona de casa utiliza óleo de cozinha nas frituras. Pedimos que, após o uso, coloque em garrafas pets e levem aos mercados. Este simples gesto tem poder de salvar vidas. Agradecemos o Lions, a ACV e todos que colaboram. Nossa demanda é grande e todo auxílio é bem-vindo”, concluiu.