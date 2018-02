São mais de 340 vagas para cursos oferecidos gratuitamente pelo Programa de Educação Profissional

publicado em 14/02/2018

Nesta quinta e sexta-feira (15 e 16/2) estarão abertas as inscrições para 13 cursos gratuitos oferecidos pelo Programa de Educação Profissional da Prefeitura de Votuporanga em parceria com o Senac Votuporanga. Estão disponíveis 344 vagas, com previsão de início das aulas a partir de março. Interessados devem comparecer na unidade local do Senac, à rua Guaporé, 3221, munidos de cópias do RG e CPF, das 9h às 18h.

Os cursos são: Costureira, Corte e Costura em Malharia, Confecção de Peças Íntimas, Técnicas de Costura e Acabamento, Modelagem e Confecção de Bolsas em Tecidos, Customização de Peças de Vestuário, Modelagem e Costura para PET, Patchwork, Bordado a Máquina, Matemática Preparatório, Português, Técnicas de Redação Empresarial e Escrituração Fiscal.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Flávio Piacenti Junior, gestor da parceria, "todos os votuporanguenses, independentemente da região que moram e da faixa etária, buscam sempre novas oportunidades de melhorar a carreira profissional e para fazer frente a esta demanda, o prefeito João Dado nos autoriza a investir ainda mais esforços para ampliar as opções de cursos de capacitação e profissionalizantes".

Serviço:

Inscrições para cursos gratuitos em parceria com a Prefeitura

Data: quinta e sexta-feira, 15 e 16/2

Horário: das 9 às 18h

Local: setor de atendimento do Senac Votuporanga

Endereço: Rua Guaporé, 3.221 – Nova Boa Vista