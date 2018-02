Encontro foi promovido pela ACV nesta sexta-feira (2/2) e reuniu empresários e gestores de Votuporanga e região; Associação Comercial também lançou nova forma de atendimento adotada este ano

publicado em 02/02/2018

Com o tema “Superando resultados em 2018”, a ACV – Associação Comercial de Votuporanga promoveu nesta sexta-feira (2/2), em seu auditório, o 1º Fórum de Gestão Empresarial para falar sobre gestão de custos, de pessoas e resultados. Com o espaço lotado, mais de 140 empresários e gestores ouviram profissionais reconhecidos em suas áreas de atuação dicas e orientações que contribuem para o sucesso de cada empresa. Toda a renda arrecadada, será revertida para entidades assistenciais da cidade.O primeiro momento foi com a consultora em Gestão de Negócios e professora da FGV, Gislaine Targa que falou sobre a nova geração que já está no mercado de trabalho e aquelas que estão chegando, durante a palestra “O futuro é de alta performance - como estamos lidando com os profissionais de hoje”.“São muitos os desafios a serem vividos. Os jovens de hoje são pessoas altamente conectadas e podem contribuir muito para o desenvolvimento do local onde estão, por isso é necessário que os líderes tenham essa visão e tragam para o universo da empresa esses profissionais”, comentou Gislaine. Para a consultora, é necessário que os empresários vivam intensamente a filosofia de sua empresa e transmita para equipe mostrando, principalmente, como as ações desenvolvidas ali impactam positivamente na comunidade em que todos vivem.Em seguida, Marcos Silvério, especialista em marketing, comunicação e propaganda, empresário e professor, conversou com o público sobre resultados, no bate-papo “Estratégias poderosas para vender muito mais”. Silvério destacou que em tempos que o mercado está encontrando novos perfis de clientes, vivenciando crise econômica e, por consequência, maior competitividade, o empreendedor precisa se destacar.“Como a sua empresa está sendo vista pelo público? Ela consegue enxergar o seu diferencial? As pessoas compram solução ou sucesso, por isso precisamos ser únicos no que nos propomos fazer e vender”, destacou Marcos Silvério. O especialista em marketing, comunicação e propaganda ressaltou que é necessário também estar conectado e oferecer meios de negócios pelas plataformas online, para que a loja física se mantenha aberta.A diretora da Confenar - Confederação Nacional das Revendas AmBev, Adriana Neves, encerrou a programação do Fórum. De forma prática, a empresária transmitiu a experiência que possui em gestão de custos adquirida na Ambev e também na Conebel - Distribuidora Ambev na região de S. J do Rio Preto, onde também atua na diretoria.“Todos os dias devemos pensar em vender mais e reduzir custos, para isso precisamos ter disciplina e escolher algum método, como do orçamento convencional ou o sistema OBZ, que é o sistema orçamento base zero. Essa é a metodologia usada na Ambev e que pode ser empregada em qualquer empresa, gerando ótimos resultados”, explicou Adriana, que também ressaltou a importância de envolver toda a equipe nesse processo.A ACV deve promover novas capacitações e encontros neste formato, ainda este ano. “Nossa diretoria está comprometida em contribuir com o desenvolvimento local e uma das maneiras de impulsionar vendas e mudança de comportamento está em encontros como esse. Estamos em busca de gerar conhecimento, para que sejam criadas e aproveitadas as oportunidades, além, claro, de atender uma necessidade encontrada pela entidade em entrevista com associados e não associados”, pontuou o empresário e advogado Celso Penha Vasconcelos, presidente da ACV.Além de anunciar o selo ISO 9001, o presidente da ACV, o advogado e empresário Celso Penha Vasconcelos apresentou durante o 1º Fórum de Gestão Empresarial a nova forma de atendimento da entidade. A Associação Comercial oferecerá os seus serviços de forma segmentada.“Este novo formato foi identificado a partir de uma pesquisa desenvolvida com associados e não associados e faz parte do nosso objetivo de melhorar e ampliar os serviços oferecidos, contribuindo com o desenvolvimento e fortalecimento de nossos empresários”, destacou Celso Penha Vasconcelos.A ACV promoverá encontros segmentados para esclarecer a nova sistemática e como isto melhorará o resultado das empresas. “A ideia é estar cada vez mais próximo e solucionando as necessidades que nos forem apresentadas”, finalizou Celso.