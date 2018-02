Evento, gratuito e aberto aos alunos e aos profissionais da área, está com inscrições abertas no site: www.unifev.edu.br/forumengenharia2

publicado em 19/02/2018

O evento, direcionado aos alunos e aos profissionais da área, já está com as inscrições abertas (Foto: Divulgação/Unifev)

Os cursos de Pós-Graduação em Engenharia de Estruturas e Engenharia de Segurança do Trabalho da UNIFEV promoverão, nesta terça-feira (dia 20), o 2º Fórum de Engenharia e Arquitetura da Instituição. O evento, direcionado aos alunos e aos profissionais da área, já está com as inscrições abertas pelo link: www.unifev.edu.br/ forumengenharia2 .

O encontro receberá o gerente da unidade do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) de São José do Rio Preto, o engenheiro agrônomo José Paulo Saes, e o gerente de projetos especiais e tecnologia do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) de São Paulo, o arquiteto Afonso Celso Bueno Monteiro. Na oportunidade, os profissionais falarão sobre o tema: Atualidades no mercado de trabalho para arquitetos e engenheiros.

De acordo com os coordenadores das especializações, Profa. Ma. Anna Beatriz Alves de Mello (Engenharia de Estruturas) e Prof. Esp. Luiz Antonio Dalto (Engenharia de Segurança do Trabalho), o Fórum tem o objetivo de abordar a visão contemporânea, considerando as principais tendências do ramo.

“O intuito é gerar conhecimento acerca de uma temática tão relevante para o setor da construção civil. É muito importante que os profissionais estejam sempre antenados com as novidades do segmento”, destacaram ambos os docentes.

Mais informações podem ser obtidas na secretaria de Pós-Graduação, na Cidade Universitária, ou pelo telefone (17) 3405-9985.

Serviço:

2º Fórum de Pós-Graduação em Engenharia e Arquitetura

Data: 20 de fevereiro (terça-feira)

Horário: 20 horas

Local: Auditório da Cidade Universitária