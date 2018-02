Conhecida por seu histórico de grande sucesso, com mais de 170 premiações obtidas em concursos e mostras de todo o país, a Facmol - Orquestra de Sopros e Percussão é uma das principais atrações do “Concha Folia 2018”, evento de Carnaval gratuito, realizado pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, com entrada aberta a toda a população.

Criada na cidade de Pereira Barreto (SP), a orquestra se apresentará neste sábado (10/2), às 22h, na Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”, num show especial, oferecido em parceria com a rede Proença Supermercados.

Conhecida como “Facmol Folia”, a intervenção musical traz ao público um repertório típico dos festejos de época, numa incursão pelas tradicionais marchinhas carnavalescas, como “Colombina”, “Mamãe, eu quero” e “Aurora”.

A proposta da orquestra é a de resgatar, valorizar e dinamizar essas canções populares, consideradas, até os dias de hoje, como significativos símbolos da cultura e do carnaval brasileiro.

Ao todo, 18 integrantes da Facmol fazem parte da intervenção musical, que irá circular por diversas cidades durante o período do Carnaval. Além de instrumentistas da orquestra, a “Facmol Folia” contará ainda com a participação de músicos convidados e do cantor Donny.

No sábado, além da Facmol, também se apresentam no “Concha Folia” o Bloco Zequinha de Abreu, a partir das 20h, com marchinhas e outras canções tradicionais do Carnaval. Em seguida, carnavalescos de escolas de samba da cidade se reúnem para uma apresentação especial, por volta das 21h.