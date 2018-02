Programação do carnaval popular foi divulgada na tarde desta sexta-feira (2)

publicado em 02/02/2018

O cantor Seu Moço (Foto: Divulgação)

Na tarde desta sexta-feira (2), o prefeito João Dado e a secretária municipal de Cultura e Turismo, Silvia Stipp, anunciaram a programação do Concha Folia 2018, que ocorrerá no sábado (10) e domingo (11), na Concha Acústica.

Entre as atrações do evento estão a orquestra Facmol, de Pereira Barreto, e o cantor Seu Moço. A banda se apresenta na noite de sábado e o cantor, na tarde de domingo. A festa contará ainda com a banda Zequinha de Abreu e escolas de samba da cidade.