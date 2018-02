A Prefeitura de Votuporanga informa que fará suspensão das atividades de expediente da administração direta e indireta nesta segunda e terça-feira (12 e 13/2), devido ao ponto facultativo determinado por decreto em virtude do Carnaval.

Durante estes dias serão mantidos os serviços de emergência como o atendimento no Hospital “Fortunata Germana Pozzobon”, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além do serviço de plantão 24 horas da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) pelo 0800-770-1950.

Na quarta-feira de Cinzas (14/2), o expediente nas repartições públicas municipais terá início às 12 horas com a Central de Atendimento ao Público do Paço Municipal aberta das 12h às 15 horas. Mais informações pelo telefone (17) 3405-9700.

Coleta de Lixo

Quanto aos serviços de coleta de lixo – comum e seletiva - e o funcionamento das três unidades do Ecotudo, a Saev Ambiental informa que o atendimento ocorrerá normalmente no período de Carnaval, inclusive durante o feriado da terça-feira (13/2). Os pontos de recebimento do Ecotudo permanecerão abertos ao público diariamente, das 8h às 20h. Os serviços de coleta de lixo também seguirão seus cronogramas semanais regulares, atendendo, inclusive, ao distrito de Simonsen.