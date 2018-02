Homenagem: projeto foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal de Votuporanga

publicado em 08/02/2018

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

O Sistema de Lazer I, localizado no bairro Vila Residencial Hermínio Roque Fávaro, no distrito de Simonsen, será denominado de Praça Vereador Curti. O projeto de autoria do vereador Mehde Meidão foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal de Votuporanga.

O espaço fica entre as ruas São Paulo, Rui Barbosa, Gregório Felício Santiago e Elidio Siviero. Em sua justificativa, Meidão relatou que Valentin Élcio Curti, popularmente conhecido como “Curti” ou “Curtão”, era natural de Votuporanga, sendo filho de Geraldo Curti e de Anna Etelvina Casale Curti. Apesar de ter nascido em Votuporanga, tinha residência fixa há muitos anos no distrito de Simonsen, local que tinha grande paixão. “Foi um excelente vereador nesta Casa Legislativa, sempre defendendo os interesses da população local, especialmente dos munícipes de Simonsen”, apontou.

Ainda conforme o legislador, uma das suas principais propostas de Curti para o distrito era a construção da Praça-Cor Curti, que “certamente será construída através de parcerias entre o Poder Público Municipal, Fundação Educacional de Votuporanga e empresas privadas”.

Meidão lembra que Curti era bastante carismático, honesto, de grande caráter e de muitas amizades. “Sempre feliz com a vida, por onde passava arrancava sorrisos com sua alegria de viver”, comentou.

O vereador explicou que Curti também era um grande visionário, com ideias que pretendiam transformar Votuporanga e o distrito de Simonsen em locais belos e agradáveis, com o objetivo de que os munícipes tivessem uma melhor qualidade de vida. A intenção da proposta é “preservar a memória deste saudoso vereador às presentes e futuras gerações na praça que brevemente será o grande cartão postal do distrito de Simonsen, sua terra tão amada”.