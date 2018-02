O evento

Com uma participação aberta e democrática para um amplo conjunto de setores, o Fórum Mundial da Água reunirá especialistas, gestores e organizações envolvidas com o tema, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília (DF).

Ao todo, serão mais de 30 mil representantes, vindos de 100 países para discutir questões relacionadas a recursos hídricos. A previsão é de que cerca de 45 mil pessoas estejam envolvidas na participação do Fórum, comprovando sua grande relevância internacional.

O evento será estruturado em três processos principais: o temático, que fornecerá base técnica para as discussões sobre água e suas vertentes, tais como energia, economia, alimentos e ecossistemas; o político, que promoverá o debate entre autoridades governamentais e parlamentares; e o regional, discutirá as perspectivas sobre água nos diferentes continentes do mundo. Haverá a presença de um grupo transversal, focado no uso sustentável da água.

O Fórum contará também com uma feira demonstrativa de projetos e divulgações de boas práticas para empresas e instituições ligadas à água. Expositores terão a oportunidade de fechar negócios com entidades parceiras, enquanto o público poderá conferir uma exposição das soluções e ações que vem sendo executadas para manter a qualidade e o uso sustentável dos recursos hídricos. A feira oferecerá ainda palestras, cinema, artesanato, talk shows e espaço gourmet.