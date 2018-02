Pontos de recebimento permanecerão abertos das 8h às 20h; serviços de coleta seguirão seus cronogramas regulares

publicado em 06/02/2018

Os pontos de recebimento do Ecotudo permanecerão abertos ao público diariamente, das 8h às 20h (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Responsável pela preservação do meio ambiente e pela fiscalização do descarte de resíduos sólidos em Votuporanga, a Saev Ambiental informa que, tanto os serviços de coleta de lixo – comum e seletiva – quanto as três unidades do Ecotudo funcionarão normalmente no período de Carnaval, inclusive durante o feriado da próxima terça-feira (13/2).

Os pontos de recebimento do Ecotudo permanecerão abertos ao público diariamente, das 8h às 20h. Os serviços de coleta de lixo também seguirão seus cronogramas semanais regulares, atendendo, inclusive, ao distrito de Simonsen.

Conheça melhor o funcionamento dos serviços oferecidos pela Saev Ambiental em Votuporanga e saiba como descartar adequadamente desde resíduos orgânicos até materiais de maior porte:





Ecotudo

Criado em parceria com a Prefeitura de Votuporanga, para o recebimento de entulhos e resíduos exclusivamente domiciliares, o Ecotudo é um serviço gratuito que, atualmente, conta com três pontos de recebimento no município: o Ecotudo Sul, localizado na avenida Conde Francisco Matarazzo, esquina com avenida Francisco Bueno Baeza, no bairro Palmeiras I; o Ecotudo Norte, na avenida Sete, nº 2440, paralela à avenida Jerônimo Figueira da Costa, no Distrito Industrial I; e o Ecotudo Oeste, situado no alto da estrada vicinal Nelson Bolotário.

Durante o Carnaval, todas as unidades do serviço seguirão seu horário de funcionamento regular, permanecendo abertas diariamente, das 8h às 20h.

As unidades do Ecotudo recebem nas baias: móveis; lixo eletrônico e eletrodomésticos; pilhas e baterias; remédios; pneus; animais mortos de pequeno porte, como cães, gatos e outros espécimes domésticos; lâmpadas; brinquedos; resíduos orgânicos e não recolhidos pela coleta regular; papel e papelão; plásticos; óleo de cozinha usado; vidros; espuma de estofados; tecidos; roupas e calçados.

Já nas caçambas, podem ser descartados: entulho; resíduos da construção civil, com dimensões de até 1m³; gesso; madeiras; e sobras de podas domésticas de árvores e jardins.





Coleta seletiva

Realizada em parceria com a Coopervinte (Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis de Votuporanga), a coleta seletiva é uma prática que consiste na separação entre materiais recicláveis e orgânicos durante o descarte de resíduos sólidos.

A coleta acontece de segunda a sexta-feira, a partir das 7h, de modo que, a cada dia, uma determinada região da cidade é atendida. Em Simonsen, o serviço é prestado semanalmente, às terças, e, na Vila Carvalho, quinzenalmente, às quartas-feiras.

Aos feriados, a coleta seletiva ocorre normalmente, com exceção dos dias de Finados, Natal e Ano Novo.

O cronograma semanal detalhado da ação pode ser consultado pelo site: www.saev.com.br/coletaseletiva.

Para que haja o recolhimento adequado, é preciso que o cidadão deixe os materiais descartados em frente à sua residência, de acordo com o dia estabelecido para a realização da coleta em seu bairro. Os sacos plásticos contendo material reciclável têm de permanecer abertos, enquanto os sacos com lixo orgânico devem estar fechados.

São considerados recicláveis os seguintes materiais: vidro, isopor, metal, garrafas PET, papel, papelão e óleo de cozinha usado (depositado em recipientes bem fechados). É importante ressaltar que, antes do descarte, é preciso se certificar de que as embalagens estejam limpas, secas e amassadas.

Não são recolhidos pela coleta seletiva: entulho, pneus, animais mortos, lâmpadas, lixo eletrônico, galhos e restos de jardinagem.





Coleta comum

Realizada pela empresa Converd, a coleta de lixo comum tem como principal foco o recolhimento de resíduos orgânicos e não recicláveis. Em Votuporanga, o serviço é realizado diariamente na região central e três vezes por semana nos bairros. Em Simonsen, a ação acontece às terças, quintas e sábados; e, na Vila Carvalho, às sextas-feiras.

Aos feriados, a coleta é realizada normalmente, inclusive nos dias de Natal e Ano Novo.

O cidadão que desejar se informar a respeito do cronograma de dias e horários da coleta em seu bairro deve entrar em contato com a Saev Ambiental, pelo telefone (17) 3405-9195 ou pelo 0800-770-1950.