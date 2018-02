PT e Psol protocolaram o pedido na tarde desta quarta-feira (14) pelo PT e Psol.

publicado em 14/02/2018

Daniel Castro

Depois do pedido de cassação de Hery Kattwinkel (PTC) mais uma representação foi apresentada na Câmara Municipal de Votuporanga, desta vez contra o vereador Dr. Ali (PV). PT e Psol protocolaram o pedido na tarde desta quarta-feira (14).

Em conversa com A Cidade, Rosa Maria Chiquetto, presidente do PT local, explicou que os partidos só irão se pronunciar mais profundamente sobre a questão quando o processo for lido na Câmara, o que deve ocorrer na próxima segunda-feira.

Segundo a líder do Partido dos Trabalhadores no município, o motivo seria um contrato entre a Prefeitura e um parente do vereador. O pedido também foi assinado pelo presidente do Psol, Antônio Roberto Martins Fernandes, o Lamparina.