Respostas à análise de recursos do gabarito da prova objetiva também podem ser consultadas no Diário Oficial Eletrônico

publicado em 07/02/2018

Mais de 4.600 candidatos realizaram as provas objetivas (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Votuporanga)

Candidatos do concurso público 03/2017, concorrendo a cargos na Prefeitura de Votuporanga, já podem conferir os resultados das provas objetivas e títulos, bem como das respostas à análise de recursos do gabarito da prova objetiva, no Diário Oficial Eletrônico do Município.

Ainda serão admitidos recursos interpostos em até dois dias úteis contados a partir desta quinta-feira (8/2). Todas as informações constam no edital, que está disponível para consulta no link: https://goo.gl/ZpBrLY

Cronograma

Segundo cronograma publicado anteriormente pela empresa Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br), responsável pela elaboração do certame, a previsão de divulgação das listas era o dia 18 de janeiro de 2018. No entanto, como a instituição não havia cumprido o prazo, a Prefeitura emitiu uma notificação, exigindo a divulgação dos resultados desta primeira etapa.

Concorrência

Mais de 4.600 candidatos realizaram as provas objetivas, concorrendo a uma das 73 vagas disponíveis em 35 áreas da Administração com salários que variam de R$1.155,45 (Serviços Gerais) a R$6.581,71 (Odontologia PSF). Além das provas objetivas e de títulos, candidatos a alguns cargos também serão submetidos a TAF (Teste de Aptidão Física), provas práticas e avaliação psicológica, conforme descrito em edital.

Este é o terceiro concurso público aberto na gestão do prefeito João Dado, além do processo seletivo voltado para área da educação, cujas provas foram realizadas em maio.