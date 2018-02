O organizador do festival, Edilberto Fiorentino, conhecido como Caskinha, afirmou que cerca de 20 mil caixas de cerveja serão geladas para os foliões

publicado em 09/02/2018

Todo mundo sabe que o Bloco Oba! de Votuporanga é um dos mais esperados do ano, o melhor do Estado de São Paulo e um dos melhores do país, mas você já se perguntou como toda essa estrutura é organizada? Confira na nossa reportagem:

Para o festival de 48 horas, no mínimo, foram contratadas atrações com valor total de R$ 4,5 milhões para a grade de shows deste ano que conta com Kevinho, Alok, Molejo, Jammil e Uma Noites, MC THG, Henrique e Juliano, Tomate, Dennis DJ, Seu Moço, Wesley Safadão, Anitta, Banda Eva, Batom na Cueca, Simone e Simaria e A Zorra.

O organizador do festival, Edilberto Fiorentino, conhecido como Caskinha, afirmou que cerca de 20 mil caixas de cerveja serão geladas para os foliões. “No primeiro dia do evento, colocamos cerca de 3.500 garrafas de cerveja para gelar, além de água, whisky e outras bebidas”, explicou.

O carnaval em Votuporanga também contará com uma praia. O espaço de convivência montado dentro do circuito do Oba, aberto para todos, e que fez sucesso no ano passado, volta com tudo neste ano com coqueiros e areia. O organizador Edilberto Fiorentino afirmou que “foram cerca de oito carretas de areia para todas as praias”.

Para montar toda a estrutura, cerca de 300 pessoas trabalharam na montagem do festival e outras 800 trabalharão durante os quatro dias de carnaval em Votuporanga. O Bloco OBA! contará ainda com 400 cabines de banheiros para os foliões.

Além disso, uma operadora de turismo para eventos do Brasil fretou um avião Open bar para mais de 150 passageiros que curtirão o carnaval de Votuporanga.