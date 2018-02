Lojas abrirão em horário especial neste sábado (10/2) e também na segunda-feira (12/2); este será o segundo ano que o comércio abre na segunda de carnaval

publicado em 07/02/2018

Este será o segundo ano que o comércio de Votuporanga abre na segunda-feira de carnaval (Foto: A Cidade)

Com as vitrines decoradas e ofertas preparadas, os lojistas de Votuporanga já se preparam e estão animados com a chegada do carnaval. A cidade receberá nos próximos dias milhares de turistas que vêm para curtir o OBA Festival e movimentam a economia local. Para atender a esta população e também aos consumidores locais e da região, as lojas ficarão abertas no sábado (10/2), das 9h às 18h – como tradicionalmente ocorre no segundo sábado do mês -, e na segunda-feira (12/2), das 13h às 18h.

“Esta é mais uma oportunidade de vendas para os nossos comerciantes, que sempre investem em novidades e atrativos para chamar a atenção dos clientes”, comemorou o presidente da ACV – Associação Comercial de Votuporanga, o advogado e empresário Celso Penha Vasconcelos.

Este será o segundo ano que o comércio de Votuporanga abre na segunda-feira de carnaval. Atendendo a uma reivindicação antiga dos lojistas e dos consumidores, a ACV, por intermédio das negociações entre os sindicatos do comércio e dos comerciários, que representam as categorias, conquistou o horário especial, que é previamente divulgado no “Calendário do Comércio”, entregue sempre no mês de novembro do ano anterior.

“Era uma necessidade também percebida pela diretoria da Associação. No ano passado, vimos o quanto os consumidores queriam as lojas abertas. Nas cinco horas que funcionamos, as lojas ficaram lotadas”, finalizou Celso Penha Vasconcelos.

Compre em Votu

A ACV possui um aplicativo disponível para smartphones de sistema android ou IOS que ajuda a encontrar de maneira simples a relação dos estabelecimentos associados. Por meio de uma busca rápida é possível localizar a loja, meios de contato, ofertas, além de permitir que o consumidor ligue para o associado acessando gratuitamente o “Compre em Votu”.

O guia é dividido por segmentos Comercial, Industrial e Serviços. Ele pode ser baixado gratuitamente na Apple Store e Google Play.