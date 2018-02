Quem não recebeu os carnês do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbana) de 2018 em casa já pode retirá-lo na Central de Atendimento da Prefeitura de Votuporanga, que funciona das 9h às 15h, em dias úteis. Cerca de 48 mil carnês foram distribuídos pelos Correios, no entanto, quem não estava com o endereço atualizado na Prefeitura pode não ter recebido.

Para a retirada, é necessário informar o endereço do imóvel ou apresentar o carnê do ano anterior.

As datas de vencimento variam de acordo com a localização do imóvel, ficando entre os dias 12, 14, 16 ou 18. O valor poderá ser parcelado em até dez vezes ou em cota única sem desconto.

Em 2018, o IPTU teve a menor correção dos últimos anos, de 2,54% com base no índice inflacionário IPCA (Índice de Preços ao Consumidor), medido mês a mês pelo IBGE considerando o acumulado dos últimos 12 meses até setembro. Nos dois anos anteriores, o reajuste registrou média de 9,5%.

“O IPTU é uma das principais fontes de renda do município e importante para investimentos em serviços de saúde, educação, assistência social e outras áreas que são revertidas na melhoria de vida da população”, afirmou o secretário da Fazenda, Diogo Mendes Vicentini.