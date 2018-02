Pensando em proporcionar mais segurança aos foliões e população em geral que irão curtir os eventos carnavalescos “Concha Folia” e “Oba Festival”, a Prefeitura de Votuporanga definiu o esquema de trânsito que será adotado nas proximidades da Concha Acústica e do Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”. As ações foram definidas pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança em parceria com as Polícias Militar e Rodoviária e DER (Departamento de Estradas de Rodagem).

Para o Concha Folia, haverá interdição do trecho da Rua Amazonas entre as ruas Mato Grosso e Alagoas no sábado (10/2), a partir das 19 horas, e no domingo (11/2), às 14h30. O estacionamento do lado direito da Rua Alagoas entre as Ruas São Paulo e Amazonas será reservado para viaturas oficiais e ambulância, portanto, não estará liberado para veículos particulares.

Oba Festival

O acesso ao Oba Festival, no Centro de Eventos, será realizado pela vicinal Ângelo Commar, e contará com o mesmo esquema de anos anteriores, sem cruzamento de veículos em nível, evitando acidentes e proporcionando mais segurança não só para quem vai prestigiar o evento como também para quem estiver passando pelo local.

Os condutores, que trafegam de dentro da cidade pela Avenida Emílio Arroyo Hernandes, seguirão reto cruzando a Rodovia Péricles Belini (SP 461). Quem transitar pela SP 461 na direção Nhandeara/Cardoso deverá entrar na Emílio Arroyo, fazer o contorno na rotatória do Jardim Itália e retornar à Rodovia, seja para acessar o Centro de Eventos ou para se deslocar para as proximidades de Cardoso.

Já aqueles que estiverem no sentido Cardoso/Nhandeara com objetivo de chegar à festa entrarão à direita, na vicinal Ângelo Commar. Os condutores com destino à Nhandeara farão um contorno no trevo de Parisi e retornarão à SP 461.

Agentes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e Policiais Rodoviários estarão sinalizando e orientando motoristas no trecho da rodovia. Já os agentes da Secretaria de Trânsito estarão na Avenida Emílio Arroyo e vicinal Ângelo Commar, organizando o fluxo de veículos.