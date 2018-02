A novidade é que o pessoal resolveu “ressuscitar” o Bloco Mú e a apresentação será a partir das 17h, na praça São Bento

publicado em 10/02/2018

A foto mostra as origens do Mu Elétrico, no Carnaval de 1983, no Centro de Votuporanga (Foto: Arquivo Pessoal)

Da RedaçãoHoje o dia será marcado pela volta do conhecido Bloco Mú. O evento fez muito sucesso nos carnavais antigos de Votuporanga e contava com desfiles e trio elétrico. A novidade é que o pessoal resolveu “ressuscitar” o Bloco Mú e a apresentação será a partir das 17h, na praça São Bento.Os organizadores mandaram confeccionar mais de 100 abadás para o Bloco Mú, que foram todos vendidos. O local onde o evento será realizado contará com toda a segurança necessária e a ideia, segundo consta, é que a festa volte a se tornar tradição no município.