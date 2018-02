No ano passado, foram aplicadas 1.182 multas pelo não pagamento da taxa de estacionamento, resultando em uma arrecadação total de R$170.788,00

publicado em 01/02/2018

Quem não paga pelo cartão e estaciona nos locais determinados como Área Azul, pode levar multa (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Gabriele Reginaldo

gabriele@acidadevotuporanga.com.br





Quem utiliza o estaciona mento rotativo de Votuporanga entre segunda-feira e sábado deve pagar R$ 1,50 para ficar por uma hora no local e R$ 2,50 para estacionar pelo período de duas horas consecutivas durante o dia. Quem não paga pelo cartão e estaciona nos locais determinados como Área Azul, pode levar multa.

No ano passado, foram aplicadas 1.182 multas pelo não pagamento da taxa de estacionamento, resultando em uma arrecadação total de R$ 170.788,00. O valor do estacionamento no ano passado era de R$ 2 para duas horas. De acordo com a Prefeitura de Votuporanga, a quantidade de multas foi significativamente reduzida se comparada ao ano retrasado. “O número é cerca de 34% menor do que em 2016, quando foram aplicadas 1.786 penalidades”, informou o Executivo.

O valor da multa é de R$ 195,23, conforme a norma estabelecida pelo CTB para infrações graves (cinco pontos).

De acordo com o Executivo, todos esses recursos são investidos em ações como: melhorias em sinalizações aéreas e de solo; aquisição de semáforos e equipamentos de fiscalização; e desenvolvimento de campanhas educativas e preventivas.





Talão online

Além de adquirir o talão com os agentes da Área Azul, a população também conta com o serviço online desde o início do ano passado. Para adquirir, o interessado deve entrar no site do Centro Social e preencher um cadastro com o nome, número do CPF, endereço e e-mail.

No site estão disponíveis as opções de talões com 10 folhas, no valor de R$ 25, para duas horas; com 50 folhas, no valor de R$ 71, para uma hora; e com 50 folhas, no valor de R$ 118, para duas horas. O pagamento pode ser efetuado por meio de cartão de crédito ou boleto bancário.

Segundo o Centro Social, o talão online surgiu para dar praticidade e facilidade para quem quer economizar tempo e também para a população da região. “Comprando um cartão da Área Azul, você está ajudando mais de 500 pessoas mensalmente entre crianças, adolescentes, jovens, adultos e famílias, que são atendidas pelo Centro Social de Votuporanga”, explicou.