Voluntários promoveram leilão em novembro e prestaram contas nesta semana; dinheiro será utilizado para a manutenção dos atendimentos

publicado em 01/02/2018

O dinheiro será utilizado para a manutenção dos atendimentos, especialmente do Sistema Único de Saúde (SUS) (Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga)

Álvares Florence deu exemplo de solidariedade, contribuindo potencialmente com a Santa Casa de Votuporanga. Voluntários da cidade promoveram o 5º Leilão de Gado em novembro, que resultou em R$41.129,50 para o Hospital, beneficiando os pacientes que tanto precisam da Instituição.

O dinheiro será utilizado para a manutenção dos atendimentos, especialmente do Sistema Único de Saúde (SUS). O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, recepcionou o prefeito de Álvares, Calimério Luiz Correa Sales, juntamente com os coordenadores da iniciativa, Rosilda Batista da Silva e Vilmar Correia, que vieram até o Hospital para prestar contas.

Calimério ressaltou que a Prefeitura foi parceira do evento, por reconhecimento à boa assistência da Instituição votuporanguense. “Estamos aqui para mostrar nosso balanço, de forma transparente. Sempre iremos apoiar ações em prol ao Hospital, que atende tão bem nossa população, assim como os demais municípios da região”, afirmou.

Rosilda comentou que o leilão contou com a participação de mais de 300 pessoas. “Mobilizamos patrocinadores, voluntários, doadores, público em geral com único propósito: ajudar nossa Santa Casa. Agradecemos quem destinou bezerro, quem trabalhou no evento e quem arrematou ou quem almoçou conosco. Nosso muito obrigado”, disse.

O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu o município. “Quero agradecer por tudo que vocês têm feito. Vocês nos auxiliam bastante, promovendo atividades a favor da nossa Santa Casa. Toda iniciativa garante melhor atendimento aos nossos pacientes, de qualidade e de forma humanizada”, concluiu.